TikTok se pone firme para evitar el contenido de abuso sexual infantil

©[Tom And Steve] via GettyImages.com

Un informe de Forbes revela cómo el equipo de moderación de TikTok gestiona las fotografías y vídeos que están relacionados con el abuso infantil, alegando que otorgó el acceso a dicho contenido.

Según el medio, los empleados de Teleperformance (equipo de moderación que trabaja con TikTok) confirma la revisión del archivo 'DRR' que contenía imágenes de desnudos y abuso sexual.

Teleperformance negó a Forbes la visualización de dicho contenido a los empleados, mientras que TikTok dijo que sus materiales de capacitación tienen "controles de acceso estrictos" (no confirmó que todos los proveedores externos cumplieran con ese estándar).

Los moderadores de contenido se ven obligados de forma rutinaria a lidiar con MASI (Monitores de Apoyo Social a la Infancia), además, las imágenes de abuso infantil son ilegales en Estados Unidos.

Los empleados de TikTok y Teleperformance podían acceder a dicho contenido desde fuera de las oficinas. Por otro lado, respecto a la legalidad de mantener esos archivos bajo la premisa de ser "material de consulta", Mary Graw Leary (ex fiscal federal de los Estados Unidos) señala que "todo material audiovisual que contenga pornografía infantil, por ley se debe ser tratado como contrabando, similar al tratamiento de las drogas".

Mary Graw Leary añade que este contenido es delicado desde la perspectiva legal y no puede ser almacenado y/o reproducido por ninguna persona o entidad que no forme parte del departamento estatal encargado de este tipo asuntos.

¿Qué dicen las partes involucradas?

Un portavoz de TikTok afirma para 20Bits que "el contenido de esta naturaleza es aberrante y no tiene cabida dentro, ni fuera de nuestra plataforma por lo que nuestro objetivo es minimizar la exposición de los moderadores, en línea con las mejores prácticas de la industria".

"Los materiales de formación de TikTok tienen estrictos controles de acceso y no incluyen ejemplos visuales de abuso sexual infantil, y nuestro equipo especializado en seguridad infantil investiga y realiza informes para el NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children)", conlcuye.

Por otro lado, Akash Pugaliaa (Presidente Global de Confianza y Seguridad de Teleperformance ) afirma para Forbes que la compañía no emplea "vídeos con contenido explícito de abuso infantil en la capacitación y tampoco almacena dicho material en sus herramientas de calibración".

