Más de 100 artistas se posicionan en contra del reconocimiento facial en sus conciertos

El Madison Square Garden es un pabellón deportivo de Manhattan (Nueva York) conocido por utilizarse como recinto para conciertos en multitud de ocasiones. Hace un tiempo, se dio a conocer que su propietario está usando tecnología de reconocimiento facial para identificar a los visitantes.

Esta noticia no ha sentado bien a los artistas y bandas musicales. Más de 100 de ellos se han mostrado contrarios a la vigilancia biométrica en sus conciertos en la web banfacialrecognition.com, uniéndose así a la lucha de la organización Fight for the Future.

Según alegan, el reconocimiento facial acosa y prohíbe la entrada de personas de forma arbitraria, a veces solo por el color de piel de los usuarios. "No es segura, especialmente para las personas negras y morenas que han sido arrestadas o expulsadas de lugares públicos debido a la discriminación arraigada de la tecnología", apuntan.

En la página para firmar contra el uso de la biometría para el acceso a los conciertos, existe la opción de hacerlo en calidad de artista, de fan o como local (lugareño). De este modo, lo que pretenden es defender los derechos digitales de la gente.

La discriminación en el Madison Square Garden

El pabellón deportivo neoyorquino empezó a utilizar tecnología biométrica en diciembre de 2022 para vetar a abogados que presentaron demandas en su contra. Supuestamente, esta medida pretendía evitar confrontaciones en los procesos legales.

Sin embargo, el reconocimiento facial va más allá, tal y como señala el grupo Fight for the Future, que defiende los derechos digitales. Ellos afirman que esta tecnología es invasiva y especialmente discriminatoria con los fans racializados.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.