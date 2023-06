La inteligencia artificial detrás del reconocimiento facial de Google Fotos ahora te distingue si estás de espaldas

Google está actualizando su tecnología de reconocimiento facial aumentado de Google Fotos. Los cambios han mejorado la capacidad para identificar personas en fotografías, incluso cuando aparecen de espaldas y no muestran su rostro.

Cualquiera que use la plataforma de almacenamiento de fotos en la nube de Google sabe que esta es capaz de reconocer las caras que aparecen y etiquetarlas. Algunos aprovechan esta función para crear carpetas automáticamente con todas las imágenes en las que salga una persona en concreto y, así, ahorrar tiempo. Sin embargo, aquellas en las que no se veía el rostro no se detectaba y, ahora, eso está a punto de cambiar.

El sitio web Android Authority ha sido el que ha informado de que el gigante tecnológico está implementando mejoras en su herramienta, impulsada por Inteligencia Artificial. Según han comprobado, Google Fotos identifica a los usuarios correctamente y los etiqueta tanto en fotos antiguas como en las realizadas hace poco.

En vez de etiquetarlos al detectarlos, la plataforma notifica que hay un "rostro disponible para agregar". Si el reconocimiento falla, el usuario puede eliminar la etiqueta o modificar el nombre del usuario.

Las imágenes con personas de espaldas también serán reconocidas por Google Fotos. Android Authority

De momento, los desarrolladores están trabajando en esta novedad sin comunicar nada de forma oficial. Por lo tanto, es posible que Google se eche para atrás y que finalmente no salga nada. Sin embargo, de aplicarse, sería eficaz para que los internautas no tengan que añadir las fotos en un álbum digital de una en una.

