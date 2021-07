WhatsApp podría eliminar tu cuenta si utilizas alguna de estas aplicaciones

La relación entre WhatsApp y otras aplicaciones de terceros no es que sea bastante buena, tanto que la app de mensajería instantánea ha lanzado un aviso a sus usuarios indiciando que si emplean ciertas aplicaciones, sus cuentas serán suspendidas temporalmente por no usar la versión oficial de la propia app. Si eres uno de los posibles afectados, sigue leyendo la noticia para evitar este conflicto.

Las aplicaciones que prohíbe WhatsApp

La app afirma en el comunicado que ha lanzado en su página web que “no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, ya que afectan a las condiciones del servicio que dispone WhatsApp.

Como hemos mencionado anteriormente, ni WhatsApp Plus o GB WhatsApp son las apropiadas porque son versiones alteradas de la app principal. Además de notificar la suspensión temporal de la cuenta, si no empiezas a usar la versión auténtica de WhatsApp, tu perfil podría ser eliminado de manera definitiva.

Así puedes cambiarte a WhatsApp oficial

Desde la propia aplicación recomiendan guardar y transferir el historial de chats para no perder ninguna conversación, asimismo, informan que no pueden garantizar el éxito rotundo de la transferencia de chats porque las apps no oficiales no son compatibles con la versión original.

GB WhatsApp: Accede a ‘Más opciones’ → ‘Chats’ → ‘Copia de seguridad’, después ve a los ‘Ajustes’ del móvil → ‘Almacenamiento’ → ‘Archivos’ y busca la carpeta de GB WhatsApp para seleccionarla. En la esquina superior selecciona ‘Más’ → ‘Cambiar nombre’ para renombrarla como ‘WhatsApp’. Abre Play Store y descarga la versión oficial de la aplicación, una vez realizado este paso, la app te pedirá verificar tu número de teléfono y tendrás que seleccionar ‘Restaurar’ para realizar la copia de seguridad.

WhatsApp Plus: Si has guardado previamente el historial de chats, se deberían transferir de manera automática todas las conversaciones a la versión oficial de WhatsApp. Además, deberás abrir Play Store para descargar la app auténtica.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.