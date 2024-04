WhatsApp vive hoy el mayor cambio en su historia: las condiciones que deberás aceptar en España

Desde hoy, 11 de abril, WhatsApp actualiza sus Condiciones del servicio y Políticas de privacidad para todos los usuarios de la Región Europea, en respuesta a dos nuevas regulaciones de la Unión Europea: la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés).

En este sentido, decir que la norma fue presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2020, entró en vigor en noviembre de 2022, y es aplicable desde mayo de 2023. Ahora bien, si se quiere seguir utilizando WhatsApp, habrá que aceptar estas condiciones de servicio a partir de este jueves. Lo cierto es que, a decir verdad, no son cambios muy relevantes a nivel de experiencia de usuario, pero sí necesarios para cumplir con las normativas europeas.

Por otra parte, no habrá cambios en el cifrado de extremo a extremo, asegurando WhatsApp que ni siquiera ellos pueden leer y escuchar nuestros mensajes. Con este sistema, los mensajes, fotografías, vídeos y audios se cifran al ser enviados y solo se descifran al llegar al dispositivo del receptor.

Los nuevos términos que deberás aceptar en WhatsApp

Será la primera vez en la historia que la aplicación de mensajería instantánea de Meta permita comunicarse con usuarios de otras plataformas, como Telegram o Signal, sin que estos dispongan de una cuenta en la empresa propiedad a día de hoy de Mark Zuckerberg. En realidad, lo que se busca desde Bruselas es adoptar una serie de medidas para acabar con el oligopolio, y que, "los guardianes de acceso", entre los que se encuentran multinacionales tecnológicas de la talla de Alphabet, ByteDance (TikTok), Microsoft y Apple- se comporten de manera equitativa en línea.

En cualquier caso, de no hacerlo, las "Big Tech" serán multadas en Europa con hasta el 10% de sus ingresos globales anuales. Uno de los cambios más significativos consiste en ofrecer la interoperabilidad a terceros y, "al mismo tiempo preservar la privacidad, seguridad e integridad", explica el director de ingeniería de WhatsApp, Dick Brouwer, al diario Wired.

En un principio, la interoperabilidad será opcional, esto es, los usuarios podrán elegir si quieren hacer uso de ella o no, aunque en caso de querer probarla, verán los mensajes de otras aplicaciones en la parte superior. ¿El resultado? Se podrá tener una conversación entre un usuario de iMessage en un iPhone y un usuario de Telegram en una PC con Windows. En cualquier caso, dicha novedad seguirá manteniendo el cifrado de extremo a extremo.

¿Cómo funcionará la interoperabilidad en la app?

"Los legisladores de la UE acordaron que los servicios de mensajería más grandes, como WhatsApp, Facebook Messenger o iMessage, tendrán que abrirse e interoperar con plataformas de mensajería más pequeñas si así lo solicitan. Los usuarios de plataformas pequeñas o grandes podrían intercambiar mensajes, enviar archivos o hacer videollamadas a través de aplicaciones de mensajería, lo que les daría más opciones", explica un comunicado de la Unión Europea.

Esta novedad espera favorecer la comunicación con otras aplicaciones, teniendo en cuenta que las aplicaciones deberán cifrar el contenido mediante el protocolo de Signal y, después, compartirlo en archivos XML.

Asimismo, el objetivo principal de este cambio consiste en ofrecer la interoperabilidad con terceros y "al mismo tiempo preservar la privacidad, seguridad e integridad", explica el director de ingeniería de WhatsApp, Dick Brouwer, al diario Wired. También en la propia página web de la app de Meta. Sin embargo, en un principio, dicha interoperabilidad se centrará inicialmente en la mensajería de texto, voz, imágenes, vídeos y archivos; aunque más adelante llegarán las llamadas y chats grupales.

Cambia la edad mínima para acceder a la aplicación de Meta

Asimismo, la edad mínima para usar WhatsApp en la Región Europea se modificará de 16 a 13 años. Con este cambio garantizamos que se imponga un requisito de edad mínima consistente para usar WhatsApp en todo el mundo. Por otro lado, WhatsApp añade en el Centro de ayuda que si logra "comprobar que la cuenta de WhatsApp le pertenece a un menor de edad", la desactivarán "de inmediato". Además, no recibirá "ninguna confirmación de esta acción".

¿Quiénes son los 'gatekeepers' de la tecnología para Europa?

La Comisión Europea ha sentenciado cuáles son las ya conocidas como 'Big Tech' que deberán cumplir con las máximas obligaciones de la Ley de Mercados Digitales (DMA). De no hacerlo, estos "guardianes de acceso" serán multados con hasta el 10% de sus ingresos globales anuales. Este selecto grupo está formado por seis grandes empresas tecnológicas:

Alphabet (Google)

Amazon

Apple

ByteDance (TikTok)

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

Microsoft

Pero, ¿por qué se ha seleccionado a estas seis empresas?, ¿por qué están ausentes otras compañías internacionales como Samsung? En total, señalan 22 servicios básicos de plataforma prestados por estos "guardianes de acceso", entre los que se incluyen el navegador Chrome de Google, los sistemas operativos Windows de Microsoft, aplicaciones de chat como WhatsApp de Meta, redes sociales como TikTok y otros que desempeñan un papel de intermediario como Marketplace de Amazon y App Store de Apple.

Ley de Mercados Digitales: La Comisión designa seis guardianes de acceso Comisión Europea

Llama la atención la ausencia de algunas plataformas, por ejemplo iMessage o Bing. La Comisión encargada de esto de la UE dice que tiene abiertas "investigaciones de mercado para estudiar las observaciones de Microsoft y Apple en el sentido de que, a pesar de cumplir los umbrales, algunos de sus servicios básicos de plataforma, no pueden considerarse pasarelas". En dichas investigaciones incluye dos más de la compañía de Redmond: Edge y Microsoft Advertising.

Además, la Comisión también está estudiando si iPadOS, de Apple, debe designarse como guardián, "a pesar de no alcanzar los umbrales". Sobre otras notables ausencias, dicen: "Si bien Gmail, Outlook.com y Samsung Internet Browser alcanzan los umbrales establecidos en la Ley de Mercados Digitales para ser considerados guardianes de acceso, Alphabet, Microsoft y Samsung habían presentado argumentos suficientemente motivados a efectos de demostrar que esos servicios no podían considerarse pasarelas para los respectivos servicios básicos de plataforma. Por lo tanto, la Comisión ha decidido no designar Gmail, Outlook.com y Samsung Internet Browser como servicios básicos de plataforma. Así pues, Samsung no está designada como guardián de acceso con respecto a ningún servicio básico de plataforma".

Tampoco lo están otras con importante presencia en el mercado europeo como Booking, Snapchat, AliExpress, Snapchat o Pinterest.

