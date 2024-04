Los nuevos iconos de WhatsApp: del rotundo "sí" al definitivo "no" o el majestuoso ave fénix

WhatsApp no deja de anunciar nuevas actualizaciones, no solo en España, sino también a nivel global. La aplicación de mensajería instantánea cambiará para siempre el diseño de la plataforma, lo que se verá reflejado visiblemente en una barra de navegación inferior, lo cual facilitará la tarea de manejar la app con una sola mano.

Además, como ha anunciado el mismo Mark Zuckerberg a través de X -antes Twitter-, el actual dueño de la empresa con sede en California ha rediseñado la barra que antes se encontraba en la parte superior de la interfaz. Dicha novedad es de color blanco e incluye las mismas pestañas con un toque más minimalista y moderno.

Más allá de este cambio sustancial, WhatsApp incorpora nuevos términos de política de privacidad y seguridad. Será la primera vez que la aplicación permitirá a los usuarios comunicarse con usuarios de otras plataformas de mensajería instantánea, como Telegram o Signal, sin que estas apps dispongan de una cuenta en Meta. Esto recibe el nombre de interoperabilidad. Se trata de una nueva normativa en materia de servicios digitales por los que la Unión Europea ordena a las ya conocidas como 'Big Tech-, entre las que se encuentran Microsoft, Alphabet, ByteDance o Apple, a adoptar una serie de pedidas para acabar con el oligopolio de los ya conocidos como "guardianes de acceso".

En cualquier caso, la interoperabilidad será opcional, aunque si desean probarla, los mensajes de otras aplicaciones en la parte superior de la bandeja de entrada se llamará 'chats de terceros'. Pero ahí no acaba la cosa. A todo ello se le une el renovado reproductor de vídeo, el próximo editor de fotografías con inteligencia artificial (IA), la recomendación de iniciar una conversación con aquellos contactos con los que no hayas hablado nunca. Pero ahí no acaba la cosa.

Estos son los 6 emojis nuevos de WhatsApp



Estos pequeños símbolos, que millones de usuarios usan a diario, se crearon en 1999 gracias a un diseñador japonés y, desde 2014, cuentan con su propio día mundial. Este hombre trabajaba por aquel entonces para NTT DoCoMo, una de las operadoras de telefonía móvil más relevantes en Japón.

Estos emojis se diseñaron sobre una cuadrícula de 12 x 12 píxeles y se inspiraron en los iconos que se usaban durante la transmisión de la información meteorológica. Años más tarde, en 2010, los emojis comenzaron a incluirse en todas las plataformas. Apple terminó añadiéndolos en el teclado de sus dispositivos en 2011 y Android siguió los pasos de su competidor incorporándolos un año después.

Una vez dicho esto, la reciente actualización de Unicode 15.1, empresa encargada de estandarizar el texto y a la que están afiliadas Apple, Facebook, Microsoft, nos ha traído una nueva gama de emojis. Por su parte, WaBetaInfo publicó a finales de marzo la nueva selección de emojis, misma que se lanzó en la versión beta de WhatsApp para dispositivos Android. Ahora bien, tal como sucede con otras actualizaciones, los nuevos emojis de WhatsApp llegarán poco a poco al resto de usuarios iOS y Android.

Los emoticonos son los siguientes:

Cara diciendo "No"

Cara diciendo "Sí"

Ave fénix

Gajo de limón

Hongo

Cadena rota

Estos son los 6 emojis nuevos de WhatsApp WABetaInfo

No todos los emojis tienen el mismo significado



El emoji de la cara sonriente que en España se usa para representar felicidad o alegría, se usa en otros países para mostrar desconfianza o incredulidad como ocurre en China. Por su parte, el símbolo de los aplausos que en España sirve para mostrar apoyo a algo, en el país asiático hace alusión a las relaciones sexuales.

La mítica mano que muchos amantes del rock usan para simbolizar 'rock on', se utiliza en algunos países para representar el 'ser un cornudo'. Esto viene de la Antigua Grecia y se mantiene en algunos territorios como España, Italia o República Checa.

Otro emoji que puede crear confusión es el de la mano que junta el dedo pulgar con el índice. Mientras en algunos lugares como España esto representa un 'vale', en países como Brasil puede llegar a confundirse con algo insultante.

