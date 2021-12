Podrás pedir a Twitter que elimine una foto en la que sales si alguien la ha compartido sin tu permiso

Twitter ha actualizado su ‘política de información privada’ para que se empiece a prohibir cualquier tipo de difusión de datos personales como las direcciones, teléfonos, documentos de identidad, etc. Además, dicha plataforma tampoco permitirá compartir ‘medios privados’ -imágenes o vídeos- de otras personas sin tener un previo consentimiento.

La red social ha destacado en una publicación en su blog que “compartir medios personales, como imágenes o vídeos, puede violar potencialmente la privacidad de una persona y puede provocar daños emocionales o físicos”.

Esto quiere decir que la aplicación eliminará las imágenes o vídeos que han sido publicados sin el consentimiento del usuario que aparece en el contenido multimedia, todo esto si dicha persona lo solicita .

Twitter también afirma que la actualización no se aplica a “medios que presentan figuras o individuos públicos”, es decir, fotografías de actores, políticos, futbolistas, etc. No obstante, el contenido multimedia y el texto de la publicación deben ser de interés público o agregar valor al discurso público.

Las publicaciones que solo sirvan para acosar o intimidar también serán eliminadas, aunque la red social tendrá en cuenta las imágenes o vídeos que se publiquen con el objetivo de ayudar a encontrar las personas desaparecidas o las que hayan sido víctimas de un acontecimiento violento.

En estos dos últimos casos mencionados, Twitter evaluará el contexto y mantendrá las imágenes si aparecen en canales oficiales y medios de comunicación.

Por otro lado, la app mantiene la ‘política de desnudez no consentida’ que prohibirá la publicación de aquellas fotografías y vídeos con contenido íntimo o explícito sin consentimiento, además, se aplicará a todos los usuarios de la red social.

Esta actualización de la ‘política de información privada’ es el primer cambio en Twitter tras la llegada de Parag Agrawal como CEO de la compañía, teniendo en cuenta que el ejecutivo siempre ha mostrado un gran interés en la privacidad de los usuarios y estuvo involucrado en las cambios de las nuevas prestaciones de protección de cuentas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.