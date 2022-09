¿Tus imágenes Google Fotos aparecen con manchas de agua? Este fallo afecta a todos los dispositivos

Las fotografías guardadas en la nube de Google Fotos aparecen con manchas de agua por culpa de un problema que está afectando a la calidad de las imágenes.

Genbeta informa de los inconvenientes de un usuario: "Las fotos más antiguas de mi disco han empezado a corromperse. El problema parece una mancha de agua con decoloración masiva y pérdida de datos".

"La mayoría de las fotos son de alrededor de 2014. Son fotos que sé que están cargadas y guardadas correctamente. Me di cuenta del problema hoy. He tratado de ver en varios navegadores, así como en la descarga de las fotos en la memoria local, y aparentemente no hay un patrón de qué fotos están corruptas y cuáles no", agregara el usuario afectado.

Este error afecta a todos los dispositivos, independientemente del sistema operativo, y perjudica a las fotografías de 2014 y 2015. Asimismo, el problema está en el propio archivo, debido a que al descargar una imagen, se mantiene el fallo.

Actualmente, parece que no existe ninguna solución que pueda resolver el fallo, pero algunas de las alternativas son crear cuentas en Syncthing y Fastmail, hacer copias locales en Takeout, o emplear la inteligencia artificial de Stable Difussion para arreglar las fotografías.

