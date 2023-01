Tras casi dos años y medio de batalla con Apple, Fortnite vuelve a iOS este 2023

Epic Games y Apple han protagonizado en los últimos dos años y medio uno de los juicios de tecnológicas más sonados. Tim Sweeney, director ejecutivo de la empresa de videojuegos, quiere olvidar en 2023 la trifulca y volver a añadir Fornite al sistema operativo iOS.

Todo comenzó en agosto de 2020, cuando Apple y Google retiraron el juego de la App Store y la Play Store respectivamente. La razón de esta operación fue que Epic había introducido su sistema de pagos propio en Fortnite que ya usaba en su versión para ordenadores y dejó de utilizar el de las compañías.

Pese a que Fortnite fue retirado de la Play Store, los usuarios de Android podían seguir descargando el juego para sus móviles, desde la web de Epic Games o desde la Galaxy Store (los de Samsung). No obstante, con el tema de Apple, la solución no era tan sencilla, ya que iOS no permite descargas fuera de su tienda oficial de aplicaciones.

A través del servicio NVDIA GeForce NOW, los usuarios pueden jugar a Fortnite desde su iPhone o iPad, pero no pueden descargar la app del videojuego de manera independiente.

El juicio entre Epic Games y Apple se resolvió en septiembre de 2021 y se concluyó que la primera había incumplido el contrato firmado con la segunda. La firma de videojuegos no pudo demostrar que la marca de la manzana tuviese un monopolio ilegal, como alegaba, pero sí que se destacó un comportamiento anticompetitivo en la App Sote bajo la ley de California.

A raíz de la disputa judicial, se instó a Apple a introducir otros mecanismos de compra en su tienda de aplicaciones. Tras más de un año de su resolución, Sweeney tiene como propósito de año nuevo incorporar de nuevo Fortnite a iOS.

En su anuncio del regreso del famoso juego a los dispositivos de Apple, el director ejecutivo de Epic ha compartido una ilustración de un personaje de Fortnite apuntando con su arma al número 2023. "¡El próximo año en iOS", había tuiteado el pasado 31 de diciembre.

