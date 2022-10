¿Qué ocurre cuando cae WhatsApp? ¿Se borran las conversaciones y los contactos?

WhatsApp llevaba sin funcionar desde antes de las 9 de la mañana en todo el mundo. Los usuarios alertaron a través de la Downdetector de la imposibilidad de enviar mensajes desde la plataforma. Hace media hora, los problemas se han solucionado y todo ha regresado a la normalidad.

Antes de esta caída, hubo otras que también paralizaron las conversaciones por la app en todo el mundo, como la del 4 de octubre de 2021, que fue una caída masiva de los servicios online de Meta. Este año, la más sonada fue la del 28 de abril, aunque ha habido otros fallos en estos meses.

Algunos usuarios pueden temer que sus conversaciones o los contactos se eliminen a raíz de las caídas de WhatsApp, sin embargo, eso nunca ha ocurrido y esta vez no ha sido la excepción. Durante estas dos horas, Twitter se ha llenado de publicaciones graciosas sobre otra nueva caída de la red social privada y la palabra 'WhatsApp' se ha convertido en Trending Topic. Sin embargo, esto no es lo único que ocurre cuando cae la app de mensajería instantánea de Mark Zuckerberg.

Muchos usuarios descargan Telegram

Telegram ganó cerca de 50 millones de usuarios nuevos con la caída de octubre del año pasado y no fue algo ocasional. Son muchas las personas que optan por descargar alternativas a WhatsApp cuando esta cae y Telegram parece que es una de las favoritas.

A pesar de que los números de octubre de 2021 es muy difícil repetirlos, puesto que esa caída masiva mundial duró bastantes horas, las descargas de Telegram y otras plataformas de mensajería son un hecho. No obstante, pocos conocen que las conversaciones de Telegram pueden terminar siendo borradas si no se suele usar la aplicación.

Cuando alguien se crea Telegram, su cuenta se configura para eliminarse si no se usa durante seis meses. Desde los ‘Ajustes’ de la aplicación, los usuarios pueden cambiar esto, pero hay algunos que no lo saben y, al intentar recuperar conversaciones de anteriores caídas de WhatsApp, se han encontrado con que no tenían cuanta.

Para evitar que esto ocurra, los internautas deben acceder a la ‘Configuración’ de la plataforma, dirigirse a ‘Privacidad y seguridad’ y buscar el apartado ‘Eliminar mi cuenta’. Ahí, pueden modificar el tiempo que el usuario debe estar inactivo para que se borre: 1 mes, 3 meses, 6 meses o un año. Aunque no permita tener la cuenta de forma ilimitada sin entrar, las personas pueden modificar la función para que tarde más en eliminarse.

