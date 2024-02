Un año sin cuentas compartidas en Netflix: estas son todas las plataformas que también las han prohibido

La semana pasada, concretamente el 8 de febrero, se cumplió un año desde que Netflix puso punto y final a las cuentas compartidas en España. Esta medida supuso que los suscriptores deben establecer la ubicación principal de su cuenta a través de la conexión del dispositivo a una dirección IP, de esta manera, la plataforma de streaming asegura que los usuarios tienen un mayor control sobre quiénes acceden a una cuenta diseñada para un único hogar.

Pero más allá de Netflix, recientemente, dimos a conocer que Disney+ también 'se sube al carro' de restringir las contraseñas compartidas entre varias personas. Por si no lo sabías, esta aplicación empezó a prohibir la posibilidad de compartir una misma cuenta con aquellos usuarios que no forman parte de un mismo hogar en Estados Unidos, sin embargo, dicha medida no pilla por sorpresa a los usuarios estadounidenses, debido a que la plataforma anunció el año pasado que quería acabar con las cuentas compartidas en el país.

Por otro lado, HBO Max también quiere apostar por esta decisión, debido a que quiere acabar con la práctica de compartir suscripción con las personas no convivientes de un mismo hogar. Por lo tanto, ¿qué medidas tomarán ambas plataformas mencionadas para decir 'hasta siempre' a las cuentas compartidas?

Disney+ también restringe las cuentas compartidas



En un principio, la decisión empezó a aplicarse para los individuos de Canadá y, ahora, Disney+ ha empezado a implementarla para los usuarios de Estados Unidos, a quienes ha enviado un aviso por correo electrónico con los términos actualizados del uso de cuentas –al que ha podido acceder el diario The Verge–.

Según este medio de comunicación mencionado, Disney+ explica en el email que la plataforma está agregando "limitaciones para compartir cuentas fuera del hogar", además, explica cómo pueden "evaluar el cumplimiento de estas limitaciones". Por lo tanto, ha detallado que, de cara a determinar si se están cumpliendo las restricciones de uso compartido, el transmisor de la plataforma puede analizar el uso de la cuenta y compararlo con las nuevas pautas. Aunque, por el momento, no ha especificado cómo lo hará.

Pero, ¿cuándo empezará a restringir las cuentas? La medida ya se ha puesto en marcha para los nuevos suscriptores, asimismo, la restricción para los usuarios suscritos entrará en vigor el próximo 14 de marzo en Estados Unidos –de momento, se desconoce cuándo podría llegar esta decisión a España–.

HBO Max podría ser la siguiente en eliminar esta práctica



Primero fue Netflix, ahora Disney+ le está siguiendo los pasos y parece que Max también tomará el mismo camino. La práctica de compartir suscripción con personas no convivientes parece que está llegando a su fin.

Después de que Netflix tomase la decisión de endurecer las restricciones para evitar que los espectadores compartieran contraseñas fuera del núcleo doméstico, no parece que haya habido una caída de suscriptores tan grande como la que muchos esperaban. Su actuación contra esta práctica tan común ha inspirado a otras plataformas en streaming entre las que se incluye Warner Studios con Max.

Según afirmó Casey Bloys, CEO de contenidos de HBO y Max, el tema de las cuentas compartidas es una cuestión que está en "la lista de cosas por hacer". Sin embargo, no quiso entrar en detalles de fechas o planes concretos, por lo que no habrá que preocuparse a corto plazo, aunque aseguró que todos los servicios en streaming "están pensando en ello" y posiblemente terminen siendo los siguientes después de Disney+.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.