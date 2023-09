Disney+ se suma a Netflix y perseguirá las cuentas compartidas a partir del próximo 1 de noviembre

Netflix es la plataforma de contenido multimedia en streaming más usada del mundo y, como tal, sus rivales tienden a copiar algunas de las ideas cuando estas funcionan. A principios de este año, limitaron la táctica de compartir contraseña para ahorrar más y ofrecieron la oportunidad de adquirir perfiles extras para los no convivientes. Ahora, Disney + parece que también quiere acabar con las cuentas compartidas con personas de distinto domicilio.

Un informe de whatsondisneyplus.com ha notificado que la nueva política de la empresa estaría planteándose para comenzar a aplicarse en Canadá. Dicho país es el primero que disfrutará del plan con anuncios más barato el próximo 1 de noviembre, por lo que los pasos que Disney + está siguiendo recuerdan a los que Netflix realizó antes de aplicar las restricciones.

Antes de exigir que las cuentas compartidas solo se usen entre personas que vivan en una misma vivienda, Disney + está enviando acuerdos de suscriptores actualizados a los usuarios canadienses. En los nuevos contratos informan cómo funcionarán las restricciones para compartir contraseñas.

Una de las reglas del acuerdo detalla que "a menos que su nivel de servicio permita lo contrario, no puede compartir su suscripción fuera de su hogar". El escrito afirma que pueden analizar el uso de la cuenta "para determinar el cumplimiento" de las nuevas normas y, si determinan que se ha quebrantado el contrato, "limitar o cancelar el acceso al servicio y/o tomar cualquier otra medida permitida por este acuerdo".

Todavía no sabemos qué medidas tomará la plataforma para darse cuenta de que los usuarios están compartiendo su suscripción con miembros de otra casa. No obstante, si siguen la estrategia de Netflix, tendrán que comprobar la IP de los dispositivos conectados, para ver si coinciden. Esto podría no ser del todo efectivo, ya que muchos usuarios de Netflix aseguran que siguen pudiendo compartir contraseña meses después de que comenzasen las restricciones.

