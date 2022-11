PayPal añade una tarifa por inactividad: te cobrarán hasta 10 euros si no utilizas tu cuenta

©[Muhammad Asyfaul] via Unsplash.com.

PayPal es una de las plataformas de pago más populares del mundo gracias a su inclusión en las compras por Internet, pero con la prosperidad de los servicios online, ha perdido cierta popularidad. Si tienes una cuenta en PayPal y está actualizada, debes saber que la compañía ha introducido en España la 'tarifa por inactividad'.

"La aplicabilidad de la tarifa de servicio está limitada y únicamente afecta a las cuentas que no han estado activas en los últimos doce meses", afirma PayPal en su página oficial. Además, a los usuarios se les cobrará una tarifa de diez euros o el saldo de la cuenta, dependiendo si cumplen o no con los requisitos.

La entidad señala que "las cuentas con saldo cero no se verán afectadas y este cargo no provocará ningún saldo negativo", pero aclara que "si una cuenta ya no tiene un saldo positivo después de haber cobrado esta tarifa y permanece inactiva durante otros 60 días, es posible que se cierre una vez transcurran esos 60 días".

Por si no lo sabías, las notificaciones para las cuentas inactivas empezaron el pasado 30 de septiembre de 2022, no obstante, los interesados tendrán que aplicar las siguientes medidas si quieren utilizar a largo plazo sus cuentas PayPal:

Iniciar sesión en la cuenta.

Comprar en cualquier plataforma online que acepte PayPal.

Enviar dinero a conocidos o proveedores de productos y servicios.

Retirar dinero de la cuenta,

Donar a una organización benéfica.

