Netflix podría seguir los pasos a Disney+ y lanzar una versión barata con anuncios

A principios de enero informamos en 20Bits sobre la subida de precios de Netflix en Estados Unidos y Canadá, pero hace escasos días publicamos la noticia de que Disney+ ofrecerá una suscripción más barata a cambio de que aparezca publicidad en su servicio de streaming.

Spencer Neumann, director financiero de Netflix, afirmaba en una entrevista para Variety que la plataforma no está en contra de añadir una suscripción con anuncios, a pesar de que no entra en sus planes actuales: “Tenemos un modelo de suscripción escalable realmente agradable y, de nuevo, nunca digas nunca, pero no está en nuestro plan”.

Disney+ no es la única que quiere incorporar anuncios en su plataforma, HBO Max cuenta con una opción más barata que incluye publicidad en sus series y películas.

Por otro lado, Variety indica que se le preguntó a Neumann si Netflix pensaba en ofrecer una tarifa más barata con anuncios, después de que Disney anunciara sus planes para implementarlos a finales de 2022 en Estados Unidos.

La respuesta del director financiero fue “es difícil para nosotros ignorar lo que otros están haciendo, pero ahora no tiene sentido para nosotros”. De momento, el modelo de suscripción de Netflix ha reportado buenos resultados y no hay planes para incluir anuncios en la plataforma. Tendremos que esperar a ver qué ocurre en un futuro.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.