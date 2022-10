Netflix añade más países donde prohíbe compartir contraseña

Los planes multicuenta de Netflix son supuestamente para personas convivientes, sin embargo, son muchos los usuarios que comparten la subscripción pese a no residir en el mismo domicilio. Ante esta situación, la compañía ha llevado a cabo un sinfín de estrategias, como pedir un código que pasaban al propietario de la cuenta.

Hace unos meses, la plataforma en streaming anunció una nueva medida con la que pretendían cobrar más a los usuarios que compartiesen sus cuentas. Su idea era que los no convivientes pagasen un extra de unos 2 a 3 euros más mensuales (al cambio).

La novedad llamada 'Extra Sub' comenzó a probarse en los planes 'Estándar' y 'Premium' de Chile, Costa Rica y Perú. Desde el pasado 22 de agosto, la función ha comenzado a ponerse a prueba también en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

¿Cómo funciona el 'Extra Sub'?

Para asegurarse de que los usuarios no se escaquean de este 'Extra Sub', Netflix cerró la sesión de sus cuentas en sus televisores. Al intentar iniciar sesión de nuevo, la plataforma les pedía que pagasen una cuota adicional. A través de esta medida, la empresa quería que los consumidores no convivientes no pudiesen utilizar sus servicios en otra casa que no fuese la principal por un tiempo superior al de unas breves vacaciones.

Según un estudio realizado por la compañía, más de 100 millones de hogares usan cuentas que, aunque paguen, son propiedad de una persona con la que no conviven. Netflix prevé perder 2 millones de clientes durante el segundo periodo fiscal de 2022, por lo que esta propuesta pretende hacer que crezca pese al intercambio de contraseñas, que es especialmente alto en Latinoamérica.

A través de esta funcionalidad, Netflix solo permite iniciar sesión desde un solo lugar y la opción de añadir otra residencia con dos semanas de prueba gratuitas. Después de que transcurra ese periodo, la plataforma pide que se pague una cuota adicional.

El 'Extra Sub' solo permite una vivienda adicional con el plan 'Básico', dos con el 'Estándar' y hasta tres con el 'Premium'. Netflix asegura que puede identificar los diferentes domicilios gracias a las direcciones de IP, los ID de los dispositivos y la actividad de la cuenta.

