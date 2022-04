Podrías pagar más por compartir tu contraseña de Netflix: así subirán los precios en la prueba piloto

Netflix no quiere que sus clientes compartan sus cuentas con personas no convivientes y a mediados del mes pasado anunció una opción en algunos países de Latinoamérica. Según explicaron en una carta a sus inversores, la plataforma tiene más de 100 millones de hogares que usan la cuenta de otra vivienda.

Con la intención de combatir esta práctica, Netflix propuso la posibilidad de pagar un dinero extra para compartir la cuenta con hasta dos usuarios no convivientes. Esta opción es más barata que hacer una nueva suscripción y permite que los consumidores tengan sus propios perfiles personalizados.

Las pruebas de esta novedad a la que han llamado ‘Extra Sub’ se están realizando en los planes ‘Estándar’ y ‘Premium’ de Chile (2 380 CLP), Costa Rica (2,99 USD) y Perú (7,9 PEN). Pero... ¿Cuánto costaría esta función si se aplicase en España? Al cambio, los precios de las suscripciones extra serían 2,69 €, 2,79 € o 1,9 €, por lo que cabe esperar que los precios para los españoles podrían ser de 2 a 3 euros más.

Los precios del plan ‘Estándar’ y ‘Premium’ en España

Plan ‘Estándar’: cuesta 12,99 €. En el caso de que se añadiese la función ‘Extra Sub’, los usuarios no convivientes tendrían que pagar entre 2 o 3 euros más y el precio se quedaría entre 14,99 o 15,99 euros.

cuesta 12,99 €. En el caso de que se añadiese la función ‘Extra Sub’, los usuarios no convivientes tendrían que pagar entre 2 o 3 euros más y el precio se quedaría entre 14,99 o 15,99 euros. Plan ‘Premium’: cuesta 17,99 €. En el caso de que se añadiese la función ‘Extra Sub’, los usuarios no convivientes tendrían que pagar entre 2 o 3 euros más y el precio se quedaría entre 19,99 o 21,99 euros.

¿Qué pasa con los no convivientes que no paguen?

Netflix no ha especificado qué ocurrirá con los usuarios que no vivan en el mismo domicilio y compartan cuenta. No obstante, la carta que han enviado a sus inversores deja claro que conocen que la cifra de los hogares que comparten cuenta son más de 100 millones.

Posiblemente, la plataforma recurra a algo que ya han hecho otras veces: enviar un código al titular de la cuenta que los usuarios deben pedir para seguir consumiendo contenido. De este modo, se aseguran que aquellos que usan la misma cuenta tengan contacto inmediato con el dueño.

