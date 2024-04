¿Harto de buscar los números sospechosos en Internet? Google trabaja en una función para identificar las llamadas spam

DALL-E via Bing Image Creator

En muchas ocasiones recibimos llamadas indeseadas que suponen muchas molestias y perdida de tiempo por no saber librarse de ellas: las famosas llamadas spam. Desde diferentes compañías, negocios como teleoperadores o simplemente de propaganda que no dejan de llamar con la intención de que se lo cojas y lograr su atención.

Aunque existen medidas como la Lista Robinson o la nueva Ley de Telecomunicaciones para evitar que este tipo de teléfonos te contacten, ahora la compañía tecnológica de Google está trabajando en una herramienta en la que nos evitará tener que copiar el número y pegarlo en el buscador para descubrir su procedencia.

La nueva función de Google contra las llamadas Spam

Parece mentira que algo tan simple como esto llegue ahora y no lo haya hecho antes dado el gran problema que son este tipo de llamadas. La nueva función de la compañía consiste en un botón de ‘Buscar’ que se incluye en la versión beta de la app Google Phone. Dicha función ha sido descubierta por el usuario de X, antes Twitter, AssembleDebug, que informó a PiunikaWeb sobre ella.

">

Cuando se hace clic en él, muestra una búsqueda de Google con el número ya ingresado. Es decir, en el momento que recibas una llamada de un teléfono desconocido y hagas clic en el botón, se te mostrara de manera automática en Google para que sepas de donde proviene. El botón también incluye funciones como ‘Bloquear’ e ‘Historial’, que lo puedes ver cuando tocas en una llamada reciente de la aplicación de teléfono.

Dicha aplicación ya viene instalada de manera predeterminada en los teléfonos Pixel, aunque también puede descargarse en cualquier teléfono Android. Como hemos dicho, Google todavía está trabajando dentro de su versión beta para que esta útil novedad llegue más pronto que tarde a todos los usuarios de Android.

