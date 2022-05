Facebook eliminará su plataforma de podcasts el próximo 3 de junio

©[ Deeksha Pahariya] via Unsplash.com. / Montaje: 20Bits.

Facebook creó la función de podcasts a principios de 2021, pero desafortunadamente, la red social eliminará este formato sonoro a causa de una reevaluación de sus productos.

Los podcasts ya no estarán disponibles a partir del 3 de junio, además, los usuarios ya no pueden publicar nuevos programas. Dicha herramienta se empezó a probar en abril del año pasado, pero no se activó hasta junio de 2021.

Por otro lado, Bloomberg señala que la compañía cerrará los centros de Soundbites y su hub central de audio, además, Facebook no plantea alertar a los usuarios sobre el hecho de que los podcasts ya no estarán disponibles.

Adelaide Coronado (portavoz de Meta) afirma para The Verge que estos “cambios simplificarían las ofertas de audio. Después de uno año de aprender e iterar sobre las primeras experiencias, decidimos reducir nuestro conjunto de herramientas. Evaluamos constantemente las funciones que ofrecemos para concentrarnos en las experiencias más significativas”.

Los usuarios podrán crear salas de audio en directo, teniendo en cuenta que esta opción estará disponible en Facebook, aunque se vaya a integrar en el apartado de contenido en directo llamado ‘Facebook Live’.

