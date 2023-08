Este es el infalible truco para convertir un PDF en Word gratis que seguramente no conocías

Word es una de las aplicaciones desarrolladas por Microsoft más utilizadas en España a la hora de procesar un texto. Esta plataforma que ya muchos consideran ‘de confianza’ es una buena opción a la hora de crear, editar y compartir archivos con otros usuarios de forma sencilla y rápida.

Dentro de esta aplicación, se pueden conseguir documentos en formato PDF, usados frecuentemente en el ámbito laboral y personal por su alta compatibilidad con todos los sistemas operativos y dispositivos. Este tipo de archivos tienen el formato perfecto para compartir tu información de una forma segura.

¿Cómo convertir un PDF en Word?

Existe una forma fácil de Word para convertir un archivo en PDF que muchas personas no conocen y puede ser de ayuda si necesitas cambiar el formato de tu documento. Estos son los pasos que debes seguir para hacerlo:

En el menú superior de la aplicación, pincha en ‘Vista’. En la parte izquierda del mismo menú, pincha en ‘Esquema’. En el centro, pincha en ‘Mostrar documento’. Después, en las tres opciones que te aparecen a la derecha, busca la opción de ‘Insertar’ y pincha. Busca el archivo en formato PDF y haz doble clic para tener tu archivo en Word.

¿Cómo convertir un PDF en Word online?

Si tienes problemas transformando el formato de tu archivo desde la propia aplicación, puedes hacerlo online con algunos programas. Sin embargo, esta opción no es del todo segura si vas a convertir un archivo que contenga datos especialmente sensibles o personales que no convenga que estén por la red. Algunos de los convertidores en línea más famosos son: Smallpdf, Online-Convert, Zamzar, PDF to DOC y iLovePDF.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.