El truco para transformar tus archivos de PDF a Word completamente gratis

En la actualidad, los documentos en formato PDF son muy utilizados por la mayoría de empresas y en distintos sectores laborales, aunque también en el plano personal. La razón no es otra que su alta compatibilidad con todo tipo de dispositivos y sistemas operativos, lo que convierten a este tipo de archivos en una excelente forma de compartir información de manera segura y fácil de manejar. No obstante, en ocasiones, tenemos editar y modificar el contenido de un PDF, y para ello se hace necesario convertirlo a otro formato editable como puede ser Word.

La propia herramienta te ofrece, si cuentas con la versión premium, la posibilidad de llevar a cabo esta conversión. Sin embargo, no siempre es sencillo o puede que tengas una versión que no te permita hacerlo. Para conseguirlo, existe un truco en el que, como sucede en el caso de los vídeos de YouTube y su transformación a archivos MP3, intervienen los convertidores en línea. Eso sí, es importante dar con los más fiables.

Si bien, no es algo que recomendemos, especialmente si el contenido de los archivos que vas a subir a la red es sensible o contiene datos personales que no conviene publicar, cuando se trata de un documento poco importante que necesitas tener en formato Word, algunos de estos convertidores pueden ser la clave para ahorrarte tiempo y dinero.

Smallpdf

Este convertidor es uno de los más populares y sencillos de utilizar. Solo debes acceder a su sitio web, seleccionar el archivo PDF que deseas convertir y hacer clic en la opción 'Convertir PDF a Word'. En unos segundos, tendrás el archivo de Word listo para editar. La plataforma, además, ofrece muchas otras opciones: 21 herramientas de manera gratuita y otras tantas, si accedemos a sus versiones de pago.

Online-Convert

Convertidor en línea 'Online-Convert'. 20Minutos

Online-Convert es un conversor en línea te permite convertir archivos de PDF a Word y otros formatos, como HTML, TXT, entre otros. Además, cuenta con opciones adicionales para personalizar la conversión, como por ejemplo, cambiar el tamaño del archivo o elegir la calidad de la imagen. Sus versiones de pago te permiten contar con una mayor velocidad de descarga de los archivos, así como atención y soporte.

Zamzar

Zamzar es uno de los convertidores más completos de Internet y permite convertir todo tipo de archivos, incluyendo PDF a Word. Solo debes subir el archivo PDF a su sitio web, seleccionar el formato de salida y hacer clic en 'Convertir'. En este caso, no tendrás que esperar a que descargue, sino que Zamzar te enviará el archivo de Word a tu correo electrónico.

PDF to DOC

Convertidor en línea 'PDF to Doc'. 20Minutos

PDF to DOC es, como su propio nombre indica, un conversor en línea, especializado en el cambio de archivos PDF a Word. Se trata de uno de los más sencillos de utilizar. Solo debes subir el archivo PDF a su sitio web y en cuestión de segundos tendrás el archivo de Word listo para descargar.

iLovePDF

Este conversor es muy completo y permite convertir PDF a Word y otros formatos como Excel o PowerPoint. Además, cuenta con otras herramientas adicionales para trabajar con PDF, como por ejemplo, unir o dividir archivos, comprimir, desbloquear, repararlos o paginarlos...

A la vista está, existen varias opciones de conversión de PDF a Word en línea completamente gratuitas y fiables. Solo debes seleccionar la que mejor se adapte a tus necesidades y comenzar a transformar tus archivos de PDF a Word de manera rápida y sencilla. Es un truco ideal para ahorrarte tiempo en tus tareas 'tech' cotidianas y sin gastar un euro.