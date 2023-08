10 trucos de WhatsApp para sacar el máximo partido a tus conversaciones

​©[bongkarn thanyakij] via Pexels.com. / WhatsApp / Montaje: 20Bits.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular entre los usuarios, destacando por sus amplias funciones y novedades incorporadas. Pero más allá de las posibilidades de enviar mensajes, mandar notas de voz, realizar videollamadas, crear stickers o ajustar la configuración de privacidad; existen algunos trucos que para sacar el máximo partido a tus conversaciones.

Desde 20Bits te mostramos algunos de ellos:

1.- Desactiva el doble check azul

Abre WhatsApp.

Entra en 'Ajustes'.

Pulsa sobre 'Cuenta' y después en 'Privacidad'.

Desactiva la opción 'Confirmaciones de lectura'.

2.- Lee mensajes sin que nadie se entere

Los usuarios de Android pueden utilizar el widget de WhatsApp para leer los últimos mensajes recibidos sin necesidad de entrar en la aplicación, además, no se marcarán como leídos para la otra persona.

3.- Decide quién puede agregarte a un grupo

Abre WhatsApp.

Entra en 'Ajustes'.

Pulsa sobre 'Cuenta' y después en 'Privacidad'.

Selecciona la opción 'Quién puede añadirte a los grupos'.

Elige la configuración que desees.

4.- Personaliza tus mensajes

Escribir en negrita: Hay que poner la frase o palabra entre asteriscos (*): *20bits*.

Escribir en cursiva: Hay que poner la frase o palabra entre asteriscos entre guiones bajos (_): _20bits_.

Escribir en tachado: Hay que poner la frase o palabra entre virgulillas (~): ~20bits~.

Escribir en monoespaciado: Hay que poner la frase o palabra entre tres acentos abiertos (`): ```20bits```.

5.- Escucha los audios antes de mandarlos

Entra en una conversación.

Mantén pulsado el botón de micrófono para grabar el audio.

Mientras grabas tu voz, pulsa en el botón de retroceso para salir del chat.

Después de salir, entra de nuevo en la conversación.

Aparecerá un reproductor del mensaje en la parte inferior de la pantalla para escuchar el audio antes de mandarlo.

6.- Exporta una conversación

Entra en 'Ajustes'.

Pulsa sobre 'Chats', selecciona la opción 'Ajustes de chats' y después 'Historial de chats'.

Presiona sobre 'Exportar chat'.

Elige el chat que quieras exportar.

Decide si quiere exportar el texto o todos los archivos multimedia.

7.- Escucha audios sin que nadie lo sepa



Primero, tienes que desactivar el tick azul de los mensajes para que nadie se entere de que has entrado a la conversación y, después, deberás reenviar el audio a una chat que tengas contigo mismo para escuchar la nota de voz. De esta manera, no saltará la notificación de que has reproducido el audio.

8.- Grupos donde sólo quien tú digas puede escribir



Entra en un grupo.

Pulsa sobre el nombre del grupo.

Ve a las opciones y selecciona 'Ajustes' para pulsar en 'Enviar mensajes'.

Elige a quién puede mandar mensajes a través de las opciones 'Todos los participantes' o 'Solo administradores'.

9.- Envía mensajes que se autodestruyen

Entra en el chat donde quieras activar los mensajes temporales.

Pulsa en el nombre de la persona o grupo del chat, arriba del todo.

Dentro de las opciones del chat, pulsa en Mensajes temporales.

Irás a una pantalla de explicación, donde tienes que marcar la opción Activados.

10.- Personaliza las notificaciones

Entra en el chat donde quieras asignar una notificación diferente.

Pulsa en el nombre del chat para ver el contacto y pulsar sobre la opción 'Notificaciones personalizadas'.

Activa 'Notificaciones personalizadas'.

Debajo verás las opciones para cambiar la vibración o el sonido de las notificaciones de ese contacto concreto.

