Cómo recuperar tu cuenta de Hotmail sin recordar la contraseña ni tener ningún correo o teléfono vinculado

Antes de que Gmail, el servicio de mensajería online de Google, triunfase, estaba Hotmail, que era más conocido en la década de los 90 y los 2000. Sin embargo, si ahora buscas 'Hotmail' en el buscador, los resultados que te salen son los de Outlook, la plataforma de correos electrónicos de Microsoft. Al encontrarse con esta situación, son muchos los usuarios que creen que ya no tienen acceso a sus emails de hace años, sin embargo, esto todavía es posible.

Hotmail como empresa se creó en 1995 por Sabeer Bhatia y Jack Smith, aunque hasta el 4 de julio de 1996 el servicio no estuvo en línea. Un año más tarde de su lanzamiento, fue vendido a Microsoft por 400 millones de dólares. Dicho gigante tecnológico ya contaba con un gestor de correo electrónico Outlook que, con los años, lanzó extensiones que permitían a los internautas acceder a Hotmail a través del programa.

De este modo, Microsoft intentó centrar sus esfuerzos en Outlook, para competir con Gmail, de Google, que había tomado la delantera (ofrecía 1 GB de almacenamiento frente a los 2 MB de Hotmail). Finalmente, en mayo de 2013, la firma anunció que había completado la transición de Hotmail a Outlook.com, despidiéndose definitivamente de Hotmail.

Por aquel entonces, ya muchos no usaban Hotmail y habían pasado a Gmail. Otros creyeron que sus cuentas ya no eran operables y crearon nuevas cuentas. En cualquier caso, muchos dejaron de usar sus direcciones de correo con @hotmail y olvidaron sus contraseñas.

No obstante, como ya hemos mencionado, Microsoft no abandonó a los usuarios de Hormail a su suerte, sino que migró todo a Outlook, por lo que los usuarios pueden acceder a sus correos antiguos a través de ese servicio. Pero... ¿cómo se puede iniciar sesión si no recuerdas la clave para hacerlo?

Entra en la página de iniciar sesión de Outlook y clica en el enlace que facilitan en '¿No puede acceder a su cuenta?'

Escribe el nombre de la cuenta que tenías.

Te mostrará un correo electrónico o número móvil de recuperación. Si lo tienes, es tan fácil como dar a siguiente e insertar el código que te envían al teléfono o email.

Si lo tienes, es tan fácil como dar a siguiente e insertar el código que te envían al teléfono o email. Si has cambiado de número o de correo, clica en 'No tengo ninguna de estas pruebas'.

En este último caso, deberás escribir un nuevo correo de recuperación y superar un CAPTCHA.

Después, aparecerá un formulario que se deberá rellenar con el mayor número de datos personales que se usó en la cuenta antigua (nombre, fecha de nacimiento, provincia, código postal, etc.). Si la información coincide, es posible que Microsoft te permita volver a usar la cuenta.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.