Cómo hacer limpieza de contactos en WhatsApp: ¿por qué es importante?

A día de hoy, no concebimos la vida sin WhatsApp. Esta aplicación, que se popularizó masivamente en el año 2012 aproximadamente, ha revolucionado la manera en la que nos comunicamos en todos los ámbitos sociales, ya sea con nuestra pareja, amigos o en el trabajo. Sus más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo confirman que se trata de una herramienta esencial, pero como toda aplicación no está exenta de riesgos en lo que respecta a la ciberseguridad.

Si bien es cierto, WhatsApp siempre ha presumido de ser bastante segura gracias, entre otras cosas, a métodos como el cifrado de extremo a extremo o la verificación en dos pasos. No obstante, poco puede hacer cuando somos nosotros mismos quienes damos la posibilidad a un contacto desconocido de hablarnos, solicitarnos datos, etc. En este sentido, es clave no entablar conversación con aquel número que desconozcamos, pero también limpiar nuestros contactos regularmente.

¿Por qué hacer una limpieza de contactos en WhatsApp?

Son varias las razones que nos llevan a realizar una limpieza de contactos en WhatsApp de manera ocasional. Entre ellas, además de la seguridad, la falta de espacio, la memoria o la propia organización del 'smartphone'.

La aplicación puede volverse lenta y consumir más datos y espacio en tu dispositivo si tienes muchos contactos. Esto puede ser especialmente problemático si tienes un teléfono antiguo o de baja capacidad. Si tienes muchos contactos inactivos o desconocidos en tu lista, puede resultar confuso y difícil de encontrar los contactos con los que realmente quieres comunicarte. Mantener una lista de contactos limpia y organizada te ayudará a encontrar fácilmente a las personas con las que quieres hablar y no cometer errores. Una lista de contactos desorganizada también puede ser un riesgo para tu privacidad. Si tienes contactos que no conoces o no confías, es posible que no quieras que tengan acceso a tu información personal (como la última hora de conexión o la imagen de perfil). Al eliminar estos contactos, puedes asegurarte de que solo las personas de tu confianza tengan acceso a estos datos e información.

A estos motivos, hay que sumar el hecho de que cuando uno de tus amigos o familiares cambia de número de teléfono, la compañía puede dárselo a otra persona, de tal forma que podrías acabar teniendo en la aplicación de WhatsApp a un desconocido con el nombre de tu amigo.

Cómo hacer una limpieza de contactos en WhatsApp

WhatsApp es una aplicación esencial en el móvil. Pixabay

Hacer una limpieza de contactos en WhatsApp es fácil y no debería llevar mucho tiempo. Lo primero que debes hacer es eliminar los contactos inactivos o desconocidos. Puedes hacer esto abriendo WhatsApp y yendo a la pestaña 'chats' Luego, desplázate hacia abajo hasta el final de la lista y selecciona 'nuevos contactos'. Aquí encontrarás todos los contactos.

Si hay algún contacto que no reconoces o que no has hablado en mucho tiempo, es probable que ya no necesites su información de contacto. Puedes eliminar el contacto seleccionando su nombre y tocando 'eliminar contacto". También puedes eliminar varios contactos a la vez seleccionando los contactos que deseas eliminar y tocando "eliminar". También desde la propia conversación con este contacto, en los tres puntos que aparecen normalmente en la esquina superior derecha.

También puedes borrar al contacto en cuestión desde la agenda de tu propio teléfono, buscándolo a través de la barra de búsqueda y eliminándolo en las opciones que muestre cada teléfono al respecto. Si se elimina de la agenda, tampoco aparecerá en la app de WhatsApp.

Si eres miembro de muchos grupos en WhatsApp, es posible que tengas algunos grupos inactivos que ya no utilizas o haya contactos desconocidos en los mismos. Estos grupos también pueden ocupar espacio y distraerte con notificaciones innecesarias o quebrantar tu privacidad, así que conviene, de igual manera, revisarlos de vez en cuando y hacer una limpieza a fondo para garantizar la seguridad.

