Así son los perfiles troll en las redes: bulos y desinformación al alcance de cualquiera

La invasión de Rusia a Ucrania ha reavivado el debate sobre los perfiles falsos que se crean en las redes sociales para apoyar a grupos políticos, desprestigiar a personalidades o difamar bulos para crear incertidumbre y desconfianza en la sociedad.

La investigadora Mariluz Congosto destapaba una cuenta en Twitter que difundía la narrativa de Vladímir Putin para divulgar la invasión de Ucrania y bulos que habían sido desmentidos.

Esta cuenta que, actualmente, tiene más de 70.000 seguidores, se camufla bajo el nombre de Irina y gran parte de sus seguidores son de izquierdas, antifascistas o críticos con la OTAN.

Mariluz Congosto destaca que no hay rastro de este perfil con fecha anterior a abril de 2021, cuando tuiteaba criticando al PP, pero que desde que estallase la guerra se ha focalizado en difundir propaganda del Kremlin sobre la guerra, incluida información falsa o desmentida.

Esta analista, especializada en propagación de mensajes y usuarios de Twitter, relata que no se trata de una persona, si no de un troll, un perfil artificial que ha sido creado explícitamente con fin propagandístico. Concretamente, para llegar a los perfiles más izquierdistas y distribuir propaganda de la guerra. Además, no hay rastro de ella en otras redes sociales.

1/ 🧵Desde la invasión de Rusia a Ucrania estoy recogiendo datos del relato ruso. Hay algunos perfiles prorrusos que son omnipresentes en cualquier debate sobre la guerra. Uno de ellos llamó mi atención: IrinaMar10, la tuitera que surgió del frio

Pero no es el primer caso de este tipo que conocemos. Marcelino Madrigal, experto informático en el análisis de redes, explicaba en 20 Minutos que el objetivo de estas cuentas es “producir daños y amenazas” además de “desinformar”.

Un caso de cuenta que, actualmente, se encuentra suspendida en Twitter es la de @Marujarramos quien se hacía pasar por militante feminista de Podemos. Aunque haya sido eliminada, el usuario publicaba mensajes feministas radicales. De este tipo hay muchas otras.

Pero no es el único caso, también encontramos supuestas cuentas que se hacían pasar por militantes de Ciudadanos. Ahora ya no están activas, pero todas seguían el mismo patrón; Estaban creadas prácticamente a la vez, con el mismo discurso político, las fotos de perfil eran falsas y compartían unas características habituales en este tipo de perfiles.

Durante la pandemia también conocimos cómo la página oficial del Ministerio de Sanidad en Facebook acumulaba un número de interacciones poco habitual, teniendo en cuenta que, la situación, esperaba que estas interacciones aumentaran, pero no a tal escala. Además, las personas que daban ‘me gusta’ a las publicaciones tenían unos nombres poco usuales, hacían referencia a mujeres jóvenes y extranjeras que habían creado su perfil pocas horas antes de darle, únicamente, Likes a los post del Gobierno.

Más bots generadores de tráfico que pretenden difundir información sobre un determinado grupo y aumentar su presencia en redes sociales; algo que también hacen determinados 'influencers' y 'youtubers' con el único objetivo de elevar su número de seguidores.

Recordemos también que Donald Trump hizo lo mismo durante las elecciones que le llevaron a la presidencia de Estados Unidos.

Y es que los algoritmos de determinadas redes sociales otorgan más visibilidad en el muro o en el feed de actualizaciones a aquellas publicaciones que cuenten con mayor número de interacciones, lo que, a su vez, provoca que más usuarios accedan a dicho contenido.

Sin embargo, cuando se destapa una irregularidad de este tipo, lo que produce es la puesta en duda de la credibilidad de un determinado partido político o de una persona, es decir, desprestigiarla.

¿Cómo identificar un troll?

Hay varios indicios que pueden delatar a un troll. Por ejemplo, si una cuenta no ha confirmado su correo electrónico; si una misma persona se registra con diferentes cuentas al mismo tiempo; cuentas que tuitean permanentemente y que mencionan a otros usuarios que no les siguen o comportamientos que podrían indicar un ataque coordinado.

También analizan cómo ciertas cuentas están conectadas con otras que sí violan las reglas de determinada red social y cómo interactúan con ellas. Además, los trolls interactúan entre ellos.

Para protegerse de ellos, los usuarios deben hacerse determinadas preguntas sobre este tipo de cuentas: ¿Menciona información personal, como puntos de identificación sobre familiares o amigos o solo se centra en la política extrema? ¿Se presenta como un grupo de afinidad, pero sin una mención clara de una persona u organización que lo dirija? Si la respuesta es sí, es posible que la cuenta sea falsa.

