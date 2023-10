RunPee, la curiosa aplicación móvil que te dice el mejor momento para ir al baño cuando estás en el cine

xvector via Canva.com / Geoffrey Moffett via Unsplash.com / Noun Project via Canva.com / Montaje: 20Bits

Quién no ha pasado por la situación de estar en el cine viendo una película y que, de repente, entren las ganas de ir al baño. Si es así, independientemente de lo que estés viendo, siempre da rabia tener que salir de la sala, molestar al resto de espectadores y que, encima, te pierdas algo súper interesante de película, ¿verdad?

Para evitar esta situación, el desarrollador Dan Gardner creó la aplicación móvil 'RunPee' que indica los mejores momentos para ir al baño. Pero, ¿cómo funciona?

En una entrevista con The Guardian, Gardner explica que la app tiene una lista con las películas que están actualmente en las salas de cine. Además, una vez que el usuario selecciona la película que quiere ver, aparecerán dos o tres avisos llamados 'Peetime' que indican el mejor momento para ir al baño, teniendo en cuenta que los individuos reciben una señal como una línea de diálogo o una pista visual en el momento que se aproximan dichas notificaciones.

Si la persona decide ir al baño cuando salta el aviso, la aplicación hace un breve resumen de lo que se perdió. Asimismo, Gardner indica que hay "un temporizador incorporado en la app que ofrece una cuenta regresiva de cuánto tiempo tienes hasta el próximo Peetime y cuánto falta para el final de la película".

Así es la aplicación RunPee. RunPee

Por otro lado, si nos adentramos en el mundo del streaming, el desarrollador expresa "que fue sorprendente cuando la gente me decía que lo usaban cuando miraban Netflix con un grupo de personas y no querían interrumpir la película". Agregando que "también he tenido personas que me han dicho que si están viendo una película con amigos, usarán Peetimes para pausar la película, tomar un descanso, volver a llenar sus refrescos o ir al baño".

Si te estás preguntando dónde puedes descargar esta aplicación gratuita, debes saber que está disponible en Android (enlace aquí).

