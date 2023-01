15 cosas divertidas que puedes hacer en Google y que hasta ahora no sabías

¿Te cansa el mítico logotipo de Google que aparece todos los días cuando abres el navegador? Si la respuesta es afirmativa, debes saber que existen varios trucos para tener un navegador más moderno con juegos, animaciones y efectos. Os dejamos un listado con todos ellos:

1.- El famoso juego del dinosaurio



Cuando te quedas sin conexión a Internet siempre sale el mítico juego del dinosaurio para pasar el rato hasta que vuelva la red, aunque si estás aburrido y te apetece echar una partida, puedes introducir la URL chrome://dino en la barra de direcciones.

2.- Haz anagramas



Un anagrama consiste en crear una palabra a partir de la reordenación de las letras de otra palabra, y por si no lo sabías, en Google puedes escribir anagrama en el buscador para que te salga la recomendación de 'Quizás quisiste decir: gama rana'.

3.- Dale vueltas a tu buscador



Si tecleas do a barrel roll en la barra de búsquedas, verás que la página gira en espiral varias veces hasta volver a su origen.

4.- Ejército de 'O'



Puedes escribir Zerg Rush en el buscador para que salga un ejército de letras 'O', así pues, verás como atacan y eliminan todo lo que hay en la pantalla.

5.- Modo oscuro



¿Te gusta el modo oscuro y lo tienes activado tanto en tu móvil como ordenador? Por si no lo sabías, puedes escribir 'Google Black' para darle un toque negro al buscador.

6.- Un espejo en Google



Escribe 'Google Mirror' en el buscador y pincha en 'voy a tener suerte”'

7.- Baila al ritmo del Harlem Shake



Escribe en el buscador de YouTube do the Harlem Shake para que la app haga su propia versión del baile.

8.- ¿Cuál es la respuesta definitiva a la pregunta sobre la vida?



Busca 'La respuesta definitiva a la pregunta sobre la vida, el universo y todo lo demás' para saber la respuesta que dio un superordenador a dicha cuestión (spoiler, la respuesta es un número par).

9.- Siente la gravedad con Google



Puedes buscar 'Google Gravity' y hacer clic en el primer enlace o elegir la opción 'voy a tener suerte' para sentir el efecto de gravedad desde la pantalla.

10.- Pacman en Google



Google le dedicó un doodle interactivo de Pacman, aunque si no sabes cómo acceder, escribe 'Google Pacman' para que te salga dicho videojuego en el buscador.

11.- Accede a todos los doodles



Cada día puede aparecer una animación distinta en Google que hace referencia a un día festivo o celebración, aunque si te gustó uno muchísimo y no sabes cómo volver a verlo, puedes escribir Doodles de Google para ver todos los logotipos.

12.- Efectos especiales en YouTube.



YouTube ofrece efectos especiales para los fans de Star Terk o Star Wars al escribir 'Beam me up', 'Scotty' o' Use the force, Luke' en la barra de búsquedas.

13.- Cambia el tamaño



Busca 'Google Weenie' y pincha en 'Voy a tener suerte' para ver como se encoje el navegador hasta desaparecer, aunque puedes escribir 'Google Epic' para obtener el efecto contrario.

14.- Personaliza el buscador

En Goglogo puedes modificar el nombre del navegador para que no aparezca el tradicional nombre de Google todos los días.

15.- Atari Breakout



Breakout es juego en el que aparece en la parte inferior de la pantalla una barra horizontal que se puede deslizar de izquierda a derecha, mientras que en la parte superior hay un grupo de rectángulos que son ladrillos. Para ganar la partida, el usuario tiene que golpear la bola con la raqueta para romper el muro.

Si te acuerdas de este juego y te apetece echar una partida, puedes escribir 'Atari Breakout' en la barra de búsquedas.

