15 años dando 'Me gusta' en Facebook: una idea que cambió las redes sociales para siempre

La red social más utilizada en España es Facebook, con más de 33 millones de usuarios únicos mensuales en nuestro país. Hace poco, estuve de celebración por su 20 aniversario y, hoy, 9 de febrero, vuelven a estarlo porque se cumplen 15 años del lanzamiento del botón de 'Me gusta'.

Actualmente, es complicado imaginarse una red social sin el botón de 'Me gusta'. Sin embargo, no siempre fue así. Facebook fue quien popularizó su uso en 2009 y, desde entonces, cada vez más plataformas lo han ido incluyendo.

La opción de dar 'Me gusta' en Facebook ha ido evolucionando con el paso de los años. En 2020, la compañía de Mark Zuckerberg agregó más tipos de reacciones, para que los usuarios puedan expresar mejor lo que sentían con una publicación. Estas son: 'Me encanta', 'Me importa', 'Me divierte', 'Me asombra', 'Me entristece' y 'Me enfada'.

El origen del botón de 'Me gusta'

Para presentar la novedad del botón del 'Me gusta', el perfil de la compañía puso varios casos en los que muchos usuarios podrían necesitar esa función. Por ejemplo, las fotos de la boda de un amigo, un artículo sobre la transición de Obama de EEUU, que acababa de ser elegido presidente, o las actualizaciones de estado de tu amigo que había viajado a la India.

Según explicaban en el post, la herramienta era una forma de comunicar de forma sencilla a otros contactos que algo te gustaba. La idea pareció gustar tanto a los consumidores que otras redes sociales terminaron por copiarle.

" Esto es similar a cómo podría calificar un restaurante en un sitio de reseñas -comparaban en la publicación-. Si vas al restaurante y lo pasas muy bien, quizás quieras calificarlo con 5 estrellas".

Facebook sigue en la cúspide

En los últimos años, Facebook se ha visto envuelta en algunos escándalos que le han llevado a juicio. Hace poco, acusaron a Zuckerberg de "tener las manos manchadas de sangre" por no implementar medidas para proteger a los menores de edad (esto ha cambiado de un tiempo a esta parte).

No obstante, la plataforma sigue siendo líder en su sector. Tiene más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo y, en España, la mayoría de la población entra en la aplicación al menos una vez al mes.

