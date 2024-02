Ya puedes unirte a Bluesky sin invitación: así funciona la app del creador de Twitter

Jack Dorsey, uno de los creadores de Twitter que fue director ejecutivo hasta un año antes de la compra de Elon Musk, anunció su proyecto Bluesky Social después de la adquisición por parte del propietario de Tesla. Con esta plataforma, el empresario estadounidense quería crear una aplicación de microblogging similar a X y a sus rivales como Threads o Mastodon que, poco a poco, han ido haciendo su incursión en el mercado.

Como ya informamos en su momento, esta red social de Dorsey es una app descentralizada, empezó a idearse en 2019 –cuando el empresario todavía formaba parte de Twitter–, en un principio iba a ser un protocolo dentro de la antigua aplicación del pájaro azul, tiene 'reposteos', permite seguir a cuentas y deja compartir lo que está ocurriendo a través de publicaciones de texto o imágenes. Además, Bluesky se define como una plataforma que sigue cuatro pilares fundamentales:

Portabilidad de la cuenta: "La identidad en línea de una persona no es propiedad de corporaciones sin responsabilidad ante sus usuarios".

Elección algorítmica: "Debemos tener control sobre nuestros algoritmos si vamos a confiar en nuestros espacios en línea".

Interoperación: "El mundo necesita un mercado diverso de servicios conectados para garantizar una competencia sana".

Rendimiento: "No consideramos que el rendimiento sea opcional, por lo que hemos convertido en una prioridad crear una carga rápida a gran escala".

Por otro lado, para formar parte de Bluesky, los usuarios pueden hacerlo entrando en la lista de espera o a través de un código de invitación, sin embargo, la plataforma va a retirar este sistema con el que actualmente están accediendo los nuevos internautas.

Adiós a las invitaciones para registrarse en Bluesky



La directora ejecutiva de Bluesky, Jay Graber, afirmó en una entrevista a The Verge que están terminando de afianzar la infraestructura y el sistema de moderación para finalizar la actual fase beta cerrada, en la que los usuarios acceden a la plataforma mediante invitación. Por ende, abrirán en las próximas semanas el protocolo AT a desarrolladores externos, lo que permitirá que cualquier persona pueda crear un servidor con sus propias normas –será un proceso que lleven a cabo poco a poco, para que "la red no cambie de la noche a la mañana"–.

Por otro lado, Garber informó que también tienen planes para monetizar la plataforma, mediante el cobro a los usuarios por acceder a funciones adicionales o a la personalización de servidores.

