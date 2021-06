Amazon rebaja unos auriculares 'bluetooth' con 6.600 valoraciones un 41%: ¡pueden ser tuyos por 20 euros!

De entre todos los wearables que, a día de hoy, están disponibles en el mercado techie, los auriculares bluetooth son, sin duda, los favoritos de los usuarios. Gracias a la comodidad que ofrece que no lleven cables, a su pequeño tamaño o su autonomía de horas, estos gadgets no han tardado en ganarse la confianza (y el corazón) de aquellos que disfrutan de la música y el streaming en cualquier parte. Tal es el furor que causan que no es de extrañar que sean muchas las marcas que ya cuentan con su propio modelo y que compiten por sacar el que mejores prestaciones ofrezca al cliente. Pero no todo es la fidelidad o la calidad de los graves, el precio también importa; y, para eso, Amazon es un verdadero aliado.

El gigante de las compras online cuenta en su catálogo con numerosos auriculares inalámbricos para todos los públicos y bolsillos. De hecho, de vez en cuando aplica a sus modelos más buscados alguna rebaja interesante que nos permita llevárnoslos a casa por menos dinero del habitual. Sirva de ejemplo estos de Homscam que, con un descuento del 41%, están ahora disponibles por menos de 20 euros. ¿Te vas a quedar sin este gadget casi cinco estrellas fruto de las más de 6.000 valoraciones que ya ha conseguido?

Estos auriculares ofrecen 35 horas de autonomía. Amazon

Motivos para aprovechar la oferta

Calidad de audio. Están diseñados con tecnología ‘bluetooth’ 5.0 para ofrecernos un sonido de calidad. En esto también interviene la cancelación de ruido que incorpora este modelo y que evita que el sonido innecesario exterior empañe nuestra experiencia.

