Verse se va, pero el negocio del pago digital entre particulares continúa: "Solo hay espacio para uno o dos servicios"

La aplicación de pagos digitales Verse era una de las rivales de Bizum más nombradas cuando se hablaba de las alternativas que existían. Sin embargo, a mediados de julio de este año, la compañía anunció que el 13 de septiembre cerraría definitivamente al no "identificar una ruta sostenible" para seguir con el negocio.

Gabriel Rodríguez Lorenzo y Miguel Otero Vaccarello, cofundadores de Sin Comisiones, consideran para 20Bits que la afirmación de Verse se debe, en primer lugar, a las declaraciones del Block, el grupo empresarial de Jack Dorsey, que comentó que "se habían inflado las cifras de este negocio". También aluden a la multa a la compañía de casi 300.000 euros por parte del Banco de Lituania por "permitir" el blanqueo de capitales: "A la hora de registrarse en Verse, se podía hacer bajo un nombre falso, ya que la compañía no verificaba a sus usuarios".

A esto, se le suma la necesidad de financiación, según los expertos de Sin Comisiones. "Este tipo de negocios necesitan mucha inversión porque primero crecen a pérdidas captando al máximo número de usuarios" y, después, "rentabilizan su base de usuarios", explican Rodríguez y Otero.

Por su parte, Pablo F. Iglesias, CEO de la consultora de reputación online CyberBrainers, que hace poco habló del pago digital entre particulares en un videopodcast, menciona para 20Bits que existe una "feroz competencia" (Bizum, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, el sistema de WhatsApp, PayPal, etc.).

Las 'vacas flacas' de Verse no afectan al negocio

Pese a que Verse se quiera 'bajar del carro', el negocio del pago digital entre particulares va a seguir dando de qué hablar. Iglesias asegura que "la tendencia que estamos viviendo es hacia la paulatina desaparición del dinero en papel frente al dinero digital". Sin embargo, reconoce que, aunque sea “un mercado terriblemente interesante”, es complicado que "ofrezca espacio para más de uno o como mucho dos servicios".

Los cofundadores de Sin Comisiones está de acuerdo con lo que comenta Iglesias: "Para el usuario, lo más fácil es no tener que pensar si su amigo al que quiere pagar unas cañas tiene Bizum o cualquier otra plataforma".

El objetivo de la 'metamorfosis' de Bizum

Mientras Verse está a punto de cerrar, Bizum parece que está renovándose. Aunque sigue ofreciendo sus servicios de forma gratuita, la empresa quiso obtener beneficios e intentó cobrar comisiones por algunas transacciones en BBVA como prueba.

Rodríguez y Otero señalan que esa estrategia seguía "la naturaleza de una empresa" que es "facturar lo antes posible". A pesar de ello, Bizum terminó reculando, pero Iglesias recuerda que podrían volver a plantearlo el día de mañana: "Estamos aún en una fase de despliegue […]. Ten por seguro que volverá a tantear el cobro por transferencia".

Mientras esperan a que ese momento pueda plantearse, Bizum trabaja en hacerse con un mayor nicho de mercado y una de sus últimas apuestas es la de convertirse en un método de pago para las plataformas de ecommerce.

"Si pronto Bizum empieza a cobrarnos comisión por hacer una transferencia, la mayoría huiríamos a otra plataforma que nos ofreciese lo mismo, pero gratis –plantea Iglesias-. Por eso, la estrategia podría ser enfocarse a los pagos minoristas y, entonces, con el tiempo, cobrar esa comisión, pero al establecimiento, que está más acostumbrado a asumir costes por este tipo de servicios. Pero para ello primero necesitas que los ciudadanos ya estén usándola masivamente. De ahí la importancia de volverse mainstream".

Los de Sin Comisiones recalcan que Bizum cuenta con más de 24 millones de usuarios desde finales de julio de 2023. "La mayor parte de los españoles están familiarizados con su uso, les resulta muy sencillo de usar –comentan-. Parece que la apuesta de Bizum es estar cada vez más presente en cualquier transacción de dinero digital que se realice".

La solvencia de los servicios de pagos digitales entre particulares

Según Rodríguez y Otero, las empresas de este tipo "suele crecer a pérdidas", por lo que "no buscan la rentabilidad desde el minuto 1, sino que buscan ser los primeros en dominar el mercado". Una vez conseguido el mayor número de usuarios "es cuando empiezan a buscar la forma de rentabilizar su base de usuarios".

Por ese motivo, los expertos de Sin Comisión subrayan que su crecimiento se sostiene gracias a "fondos de capital de riesgo e inversores que financian a las empresas con la esperanza de que lleguen a ser rentables y recuperar su inversión con multiplicadores muy jugosos". Ellos mencionan que este tipo de estrategia de crecimiento funcionó con Wallapop, que acaba de levantar una ronda de inversión de 80 millones, pero Verse no ha tenido la misma suerte.

Iglesias cuenta que, cuando hablamos de grandes empresas, "pueden permitirse estar unos años en pérdidas con esta división en particular para asfixiar a posible competencia más pequeña, como era el caso de Verse". No obstante, eso no puede mantenerse eternamente y el día de mañana tendrán que sacar rédito del negocio.

¿Qué firmas ganan o pierden la batalla?

Para sobresalir frente a sus competidores en un mercado en el que solo cabe uno o dos proveedores, como han señalado los entrevistados, el factor diferencial es clave. Si no logran sobresalir, podrían terminarse viendo perjudicadas; si lo hacen, podrían tener puntos favorables frente a sus rivales. Iglesias enumera varios casos para 20Bits:

PayPal: el experto opina que "parece haberse dormido en los laureles", era el que creíamos que sería "el enemigo número uno", pero está pasando inadvertido.

el experto opina que "parece haberse dormido en los laureles", era el que creíamos que sería "el enemigo número uno", pero está pasando inadvertido. WhatsApp Payments: Meta comenzó a probar su función de pagos digitales en la famosa aplicación hace unos años en Brasil y sigue apostando por ello.

Meta comenzó a probar su función de pagos digitales en la famosa aplicación hace unos años en Brasil y sigue apostando por ello. Apple: Iglesias tiene un artículo en el que nombra su apuesta por el fintech, con su tarjeta de crédito y Apple Pay.

Iglesias tiene un artículo en el que nombra su apuesta por el fintech, con su tarjeta de crédito y Apple Pay. Google Pay: los dispositivos Android pueden pagar a través de este servicio.

los dispositivos Android pueden pagar a través de este servicio. X (Twitter): Elon Musk tiene intenciones de convertir la red de microblogging en un sistema de pagos entre particulares.

