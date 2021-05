Starlink puede cancelar tu Internet satelital si descargas películas pirata

Starlink, el servicio de Internet por satélite de SpaceX, se lanzará muy pronto en España después de que el año pasado se empezase a implementar en algunas zonas de Estado Unidos. Starlink tiene grandes ventajas frente a otras operadoras, ya que para recibir la señal los miles de satélites de SpaceX se conectan directamente con las antenas.

Sin embargo, Starlink también cuenta con una política muy estricta si sus usuarios descargan contenido pirata por Internet. Al menos, eso es lo que le ocurrió a un usuario apodado substrato-97 que contó su experiencia por Reddit. Según explica, él utilizó Torrent con su conexión Starlink sin ninguna VPN para comprobar si esta acción podía suponer la suspensión de su conexión.

Al realizar la prueba, el usuario recibió un aviso de Starlink por correo electrónico que insistía que dejase de emplear su servicio para descargar material con derechos de autor sin licencia. Además, en el mensaje, alertaban que si continuaba haciéndolo cancelarían su conexión. Este cierre del servicio se debe a que, al aceptar los términos del servicio de Starlink, descargar contenido con copyright se considera un incumplimiento del contrato.

El usuario ya conocía que lo que estaba haciendo iba en contra de los términos, pero quería asegurarse de que el servicio de Elon Musk cumplía con su política. Algunos internautas que leyeron su publicación en Reddit agradecieron la comprobación de substrato-97 y otros explicaron que su proveedor de Internet, cuando detecta una descarga similar, envía un email sugiriendo el uso de una VPN.

Estos términos del servicio de Starlink se implementarán en España

En EE. UU. las leyes de copyright son distintas a las de la Unión Europea. En el país norteamericano, los propietarios de los derechos de autor pueden demandar a los usuarios que descarguen su contenido. Sin embargo, en España, las medidas contra la piratería se centran en bloquear el acceso a páginas piratas o a cerrarlas directamente, pero no afectan a los usuarios.

Por ello, en Estados Unidos, los servicios proveedores de Internet están obligados a implementar una serie de medidas para evitar ser demandadas. En la práctica, la mayoría de estos servicios no aplican sus términos de uso, pero Starlink parece que sí que lo hace.

No obstante, que Starlink tome esta serie de medidas en EE. UU., no implica que en su servicio global siga la misma política. Aún no se sabe que términos de servicio introducirá en España, pero no necesariamente tiene por qué incluir una cláusula similar.

