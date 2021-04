SpaceX pondrá sus satélites Starlink en órbitas más bajas, a pesar de las quejas

La Comisión Federal de Comunicaciones le concedió la aprobación a SpaceX para operar 2.814 satélites de Starlink en órbitas más bajas de lo que estaba planeado. Esta decisión fue considerada como una derrota para Amazon y OneWeb, competidores que buscaban el fracaso de dichos ajustes. Asimismo, esto significa que SpaceX puede disminuir la altitud de sus próximos satélites desde una elevación planificada previamente.

El hecho de permitir órbitas más bajas no supone un problema de interferencias, además, se pueden realizar cambios para favorecer la seguridad de la constelación. No obstante, SpaceX se tiene que coordinar con otros operadores para asegurar que sus satélites no choquen con otros.

A día de hoy, la red Starlink tiene más de 1.300 satélites en órbita y se está planteando lanzar más para proporcionar internet de banda ancha global para las zonas rurales. SpaceX obtuvo la aprobación para operar su primer grupo de satélites en 2019 y casi todos ellos ya están en el espacio.

Sobre el sistema autónomo de prevención de colisiones de SpaceX que la compañía desactivó temporalmente este mes, la Comisión Federal de Comunicaciones comentó que ninguna de las empresas plantearía preocupaciones debido a la coordinación entre los operadores.

Mover los satélites de Starlink a altitudes más bajas es en realidad una ventaja para los astrónomos, ya que han manifestado varias quejas sobre el reflejo de la luz solar que producen debido a que tiñen las imágenes del cosmos con molestas rayas de luz cuando pasan en órbita.

La reacción de la competencia

En la otra cara de la moneda, sus competidores Amazon y OneWeb querían convencer a la Comisión Federal de Comunicaciones que la idea presentada por SpaceX perjudicaría la interferencia de señal con los satélites cercanos y aumentarían las probabilidades de coalición.

Amazon está en plena lucha con SpaceX porque se les acusó de interrumpir los satélites de Elon Musk. La compañía de Jeff Bezos afirmó que los cambios propuestos por SpaceX paralizarían la competencia entre los satélites y que asfixiarían a los rivales.

