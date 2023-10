Reliquias de Steve Jobs que se han subastado por precios desorbitados: de 25.000 a más de un millón de euros

Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011, hace ya más de una década, con 56 años, como consecuencia del cáncer de páncreas que padecía desde 2003. Pese a sus dolencias por la enfermedad, estuvo en el puesto de director ejecutivo hasta sus últimos días y se convirtió en uno de los empresarios más aclamados y recordados del sector tecnológico, sobre todo por su mentalidad emprendedora y de líder nato.

Su personalidad empresarial sigue siendo tan importante en la industria tech que son muchos los coleccionistas que valoran cualquier producto firmado o usado por el magnate. En este artículo, mencionaremos aquellos por los que se han llegado a pagar cantidades ingentes de dinero.

Póster de Toy Story firmado

25.000 dólares. Ese es el valor que le dieron a un póster en el que aparecían Woody y Buzz Lightyear firmado por Jobs. El empresario compró Pixar en los dos años en los que no trabajó para Apple (1985-1987), la compañía de animación que estrenó la primera película de Toy Story, antes de la adquisición por parte de Disney.

Toy Story fue la primera película de Pixar y de la historia creada íntegramente con efectos especiales y la 'culpa' de esta decisión fue Jobs. Él firmó el póster en 1995 y, 24 años más tarde, la casa de subastas Nate D. Sanders la puso a la venta.

Subastan un póster de 'Toy Story' autografiado por Steve Jobs. NATE D. SANDERS

Autógrafo

Jobs no estaba muy a gusto con la idea de ir dejando su firma en cualquier sitio. Apenas firmó autógrafos y prefería estamparla solo en contratos o documentos imprescindibles. Sin embargo, sí que puso su firma en una placa conmemorativa a una empleada de Apple a la que le reconocían los 10 años de servicio a la empresa.

Esta firma, al no tener nada que ver con informes oficiales, se trata de una de las únicas que se conservan de Jobs que no fueron 100% obligatorias de realizar. Ahora, se venden por una puja inicial de 95.000 dólares en la web Moments In Time.

Placa conmemorativa con la firma de Steve Jobs. Tom Seitz / Moments In Time

Carta sobre Apple-1

Jobs escribió en unos papeles parte de la información técnica del primer ordenador comercial de su marca: Apple-1. "Solo placa + manual, 76 dólares. Una auténtica ganga", es parte de lo que redactó el magnate. Años más tarde, ese simple papel se subastó por 175.759 dólares

Documento con datos técnicos de Apple-1. RR Auction

Sandalias usadas

El ex CEO de Apple no era especialmente conocido por su interés en la moda. Normalmente, solía vestir una ropa bastante minimalista y simple. Su viejo par de sandalias de la marca Birkenstock, que están visiblemente usadas y desgastadas, se vendieron por nada más ni nada menos que 218.750 dólares.

Steve Jobs tenía una forma de vestir muy característica. Julien's Auctions

Solicitud de empleo de Steve Jobs

El magnate dejó Reed College (Portland, Oregón) antes de terminar la carrera, sin embargo, estaba interesado en el mundo de la tecnología, por lo que en su currículum destacaba su experiencia con "computadoras y calculadoras" y sus habilidades especiales en "tecnología electrónica o ingeniero de diseño - digital".

Esto fue antes de que consiguiese trabajo como técnico en Atari y de que fundase Apple, cuando no se sabía que su trayectoria iba a llegar tan lejos. A pesar de que el futuro todavía no estuviese escrito, alguien optó por quedarse esa solicitud de empleo que, con el tiempo, pasaría a valer 222.400 dólares.

La solicitud se conserva en muy buen estado aunque tenga casi 50 años de antigüedad. Bidspotter

Manual de Apple II firmado

Mike Markkula, uno de los primeros inversionistas de Apple, y Jobs firmaron en su día un manual del segundo ordenador de la marca. En su índice, se puede leer una dedicatoria: "Julian, tu generación es la primera que crece con computadoras. ¡Ve a cambiar el mundo!".

Dado que Jobs no tendía a dar autógrafos así como si nada y mucho menos solía redactar dedicatorias, se llegó a pujar 787.484 dólares por este documento en RR Auction.

El manual de Apple II firmado tiene hasta una dedicatoria. RR Auction

Contrato de la fundación de Apple

El artículo por el que más se ha pagado de los que tienen el sello de Jobs es el contrato en el que el empresario y sus socios firmaron para fundar Apple en 1976. Se vendió por 1.594.500 dólares, muy por encima de la valoración inicial que rondaba los 100.000-150.000 dólares.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.