Presentan un robot capaz de cocinar una paella (y las redes echan fuego)

Si pensabas que no te quedaba nada por ver, atento: han creado un robot paellero. Las empresas españolas brobot5, dedicada a la ingeniería, y Mimcook, fabricante de estufas de paella, se han unido para desarrollar un brazo robótico capaz de cocinar una paella.

La idea está causando bastante revuelo en España, especialmente entre los cocineros y los más puristas de nuestro plato típico, pero sus creadores insisten en que este dispositivo es solo una manera de ahorrar trabajo que permite al chef centrarse en la creatividad.

“Es un robot multifunción: ahora mismo cocina arroz porque está conectado a un Mimcook, pero puedes conectarlo a una freidora para que fría patatas, o puedes colocar una parrilla para que pueda cocinar hamburguesas, o un horno para que pueda cocinar pizza o croissants”, dijo Enrique Lillo, ingeniero de brobot5, a The Guardian.

“Al final del día, es un asistente. Me gusta decir que es un poco como las máquinas exprimidoras de naranjas en las que pones naranjas en la parte superior y extraen jugo de la parte inferior. Eso también es un robot, la gente simplemente no se da cuenta, y también lo es una máquina expendedora de café. Nadie los mira y dice: ¡Está robando puestos de trabajo a la gente! No. Está elevando la capacidad humana”, añadió Lillo.

¿Es un robot capaz de hacer una paella tan bien como la experta mano de un valenciano? Muchos lo ponen en duda, pero lo que sí es cierto es que el primer paellero robótico es una realidad y se ha presentado en una feria de la industria hotelera.

La verdad de los hechos es un poco menos tecnológica, ya que el cocinero robot ‘simplemente’ remueve la receta: el humano tendrá que poner el programa, cargar el sofrito, el arroz, el caldo y el marisco. Después el brazo robótico, que está conectado a una estufa computarizada, hará el resto.

Según sus creadores, el robot se asegurará de que el arroz no se queme, que se utiliza la cantidad correcta de caldo, y estará allí si alguien tiene un día libre o si su cocinero de arroz se va a trabajar a otro restaurante.

Parece que la idea ha despertado especial interés entre cadenas de hoteles y restaurantes, aunque también de una empresa japonesa.

