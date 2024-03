¿Podría sobrevivir una persona en el espacio sin el traje de astronauta?

Seguro que alguna vez te has preguntado qué pasaría si un astronauta que está en el espacio realizando cualquier misión espacial de repente se quita el traje. Lógicamente, y tampoco hay que ser muy listo, para saber que una persona no podría sobrevivir, ya que este tipo mi indumentaria proporciona todo lo necesario para poder estar fuera de una nave espacial.

Por lo que la pregunta más bien sería: ¿cuánto tiempo podría aguantar nuestro cuerpo sin el traje en el espacio? La respuesta es bien sencilla. Según Stefaan de Mey, oficial superior de la Agencia Espacial Europea (ESA), afirma que no llegaría ni a diez segundos.

¿Qué le pasa a una persona sin traje espacial en el espacio?

En un artículo publicado en Liv Science, el oficial responde a varias preguntas sobre lo que sucede ya ante esta situación. En sus palabras, afirma que, incluso aunque se mantuviera la respiración, tampoco se ganaría ningún tipo de tiempo en sobrevivir, ya que el oxígeno que tendremos dentro del cuerpo se expandiría dando lugar a dolorosos desgarros orgánicos acompañado de un proceso de ebullición sanguíneo.

En otras palabras, básicamente lo que pasaría es que el cuerpo comenzaría a expandirse y después explosionaría debido a que todos los fluidos corporales que tenemos en nuestro organismo comenzarían a entrar en un estado de ebullición. Por lo que finalmente, y tal y como explica De Mey, acabaríamos explotando y nuestros restos serían basura espacial.

Solamente se podría aguantar unos pocos segundos hasta que se agotará el oxígeno del torrente sanguíneo y la muerte cerebral se produciría en cuestión de minutos, pero no habría posibilidad de salvación, ya que el cuerpo ya habría explosionado debido a la presión. En definitiva, esperemos que ningún astronauta que vaya de misión sufra ningún problema y que si alguien va al espacio que por favor no se quite el traje.

