La NASA estudia el crecimiento de una de las mayores fugas de la historia en la Estación Espacial Internacional

La Estación Espacial Internacional (EEI) lleva desde hace tiempo experimentando algunas fugas de aire. Aunque vayan solucionándolo, tienen que evaluar con detenimiento porque pueden suponer un riesgo para la seguridad de la tripulación a bordo.

La NASA ha informado recientemente que están estudiando una fuga de larga duración detectada en uno de los módulos rusos de la plataforma (Zvezda). Esta no representa ahora mismo ningún peligro, pero hace poco aumentó su magnitud antes del lanzamiento de la nave de carga Progress MS-26 (14 de febrero), que consiguió acoplarse sin contratiempos, pero el problema continúa extendiéndose.

El equipo de la NASA está trabajando con el de Roscosmos para seguir evaluando la situación, pero aseguran que no perjudica a los astronautas que están actualmente en la EEI ni a operaciones programadas. En el comunicado, aclaran que podría sellarse el módulo de servicio ruso y, así, podrían minimizar la pérdida de aire en el resto del laboratorio orbital.

La fuga aumenta a un ritmo cada vez mayor

Joel Montalbano, director del programa EEI de la NASA, ha especificado que la fuga está creciendo a un ritmo de más de 0,9 kilogramos de aire perdido por día, el doble de la tasa anterior detectada. Tras la llegada de Progres MS-26, los ingenieros mantuvieron la escotilla cerrada alrededor de 24 horas "para dejar que todo se humedeciera" y ver si eso afectaba a la fuga, pero nada cambió.

En noviembre, en una presentación del Comité de Operaciones y Exploración Humana del Consejo Asesor de la NASA, ya se conocía la existencia de una fuga. Según los datos que se conocían entonces, el aire perdido era de unos 0,46 kg/día y era "manejable".

"Todavía está muy por debajo de nuestra tasa de fuga especificada en la estación espacial, pero un poco más alta que nuestra tasa de fuga histórica", comunicaban entonces. Ahora, la situación se ha agravado y "el equipo continúa investigando esto y está tratando de entenderlo".

No obstante, en caso de que no consigan resolverlo, sellarán el módulo Zvezda, para que no vaya a mayores. Así, mantendrán el resto de la EEI intacta y los astronautas podrán seguir trabajando en la plataforma espacial, que orbita la Tierra a 400 km de altura.

No es la única fuga de la EEI

La estación espacial comenzó a tener filtraciones en la parte de Rusia a finales de 2022. En diciembre de ese año, se produjo un incidente en la nave espacial Soyuz MS-22, acoplada a la EEI. Esta comenzó a expulsar refrigerante al espacio rápidamente poco antes de una caminata espacial que tuvo que cancelarse. A raíz del problema, los tripulantes de MS-22 tuvieron que pasar 12 meses en la plataforma en vez de los seis que tenían previsto.

En febrero de 2023, la nave de carga rusa Progress 82 sufrió una fuga de amoniaco mientras estaba acoplada en la plataforma orbital y, más adelante, hubo otra filtración en el módulo de laboratorio multipropósito Nauka.

Por lo tanto, la fuga del módulo de servicio Zvezda es solo una de las muchas que ha tenido la zona rusa de la EEI.

La agencia rusa, Roscosmos, tiene el propósito de abandonar la EEI después de 2028 y desarrollar su propia estación espacial en la órbita terrestre baja. Sin embargo, las complicaciones recientes que ha habido en sus módulos parecen ser un adelanto de los problemas que podrían llegar a tener en un futuro laboratorio espacial propio.

