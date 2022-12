Extraña fuga en la nave Soyuz: investigan los misteriosos 'copos de nieve' surgidos en una caminata espacial de dos astronautas rusos

Serguéi Prokopiev y Dimitri Petelin, dos astronautas rusos que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, iban a realizar hoy una caminata espacial. Sin embargo, la operación se ha cancelado después de que detectasen un fallo en un sensor del sistema de diagnóstico de la nave Soyuz MS-22, acoplada a la EEI.

"La actividad extravehicular 56 fue cancelada por causas técnicas -ha notificado por Telegram la agencia espacial rusa Roscosmos-. Antes de la apertura de la escotilla de salida, la tripulación informó de un aviso de alerta de uno de los sensores de un sistema de diagnóstico de la nave Soyuz MS-22".

Un especialista del Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) de Rusia ha comunicado que el problema tenía que ver con el hermetismo del sistema de refrigeración externo del módulo. Ahora, una comisión está analizado qué podría haber causado este fallo y qué pueden hacer para solucionarlo.

Rob Navias, comentarista de la NASA, ha detallado qué el problema ha sido una fuga y que los exploradores notaron una corriente de partículas similares a copos de nieve que salían de la parte trasera de la cápsula: "Parecía ser líquido que escapaba de la nave espacial, posiblemente refrigerante".

Los expertos han explicado que el problema no afecta al interior de la EEI, por lo que tanto Prokopiev como Petelin no corren ningún riesgo. No obstante, esta es la segunda vez que cancelan una caminata espacial de los astronautas rusos. El pasado 25 de noviembre tenían programada una, pero no pudieron salir porque se detectó una bomba de enfriamiento defectuosa en uno de los trajes espaciales.

Con la caminata de hoy, los cosmonautas debían mover un radiador del módulo Rassvet al laboratorio multiuso Naúka. La salida al espacio iba a tener una duración aproximada de 6 horas y 37 minutos y, para la operación, iban a usar el brazo robótico europeo ERA.

