La nave OSIRIS de la NASA va de camino al asteroide Apophis, apodado Dios del Caos por su proximidad a la Tierra

La NASA está preparando una misión para estudiar a Apophis de cerca, un asteroide apodado como el 'Dios del Caos' por su proximidad con la Tierra. El objeto espacial de 300 metros de ancho llegará a su punto orbital más cercano a nuestro planeta el 13 de abril de 2029 y la agencia espacial estadounidense pretende aprovechar dicha oportunidad para enviar su nave OSIRIS y examinarlo.

El asteroide, catalogado como de 'tipo S', está compuesto principalmente por silicato y níquel-hierro. El acercamiento de OSIRSIS-APEX permitirá a los científicos investigar cómo interactúa con la gravedad de la Tierra y de qué manera podría influir eso en su órbita en el futuro.

Según los expertos, Apophis no representa ninguna amenaza real para la humanidad y las previsiones indican que no lo será en un futuro. Los cálculos actuales indican que hay una posibilidad de un 2,7% de impacto en su próximo vuelo cercano con nosotros en 2029. No obstante, ese pequeño porcentaje solo se daría si la órbita se modifica considerablemente por los efectos de la gravedad, una idea que la NASA está planteando desestimar.

OSIRIS se acercará al Sol para examinar al 'Dios del Caos'

El perihelio de Apophis, que es el punto orbital más cercano al Sol, tuvo lugar el pasado martes 2 de enero, cuando OSIRIS-APEX se situaba a 75 millones de kilómetros de nuestra estrella. Esta distancia equivale a la mitad de la que hay entre la Tierra y el Sol, dentro de la órbita de Venus. Aunque estuviese muy alejada la nave, se situaba 40 millones de km más cerca del Sol de lo preparado.

Inicialmente, la NASA no tenía pensado que OSIRIS-APEX se emplease para un encuentro con Apophis, pero, después de volar al asteroide Bennu para recolectar una muestra, los investigadores han decidido probar suerte con el 'Dios del Caos'.

La antes conocida como OSIRIS-REx ha pasado a llamarse OSIRIS-APEX. Cuando salió de Bennu rumbo a la Tierra en mayo de 2021 para traer la muestra del asteroide, el equipo calculaba que al vehículo le quedaba una cuarta parte de su combustible y que sus instrumentos estaban algo dañados. No obstante, una vez nos trajo el polvo y los trozos de roca en septiembre de 2023, ya no había nada que perder y se propuso enviarla a observar Aphonis de cerca.

Como este nuevo rumbo no estaba en los planes de la NASA, los investigadores se la han tenido que ingeniar para hacerlo posible. Por ejemplo, los ingenieros del socio de la misión Lockheed Martin Space han desarrollado una configuración creativa para mantener seguros los componentes críticos durante su acercamiento al Sol.

Además, para evitar el sobrecalentamiento, el equipo mantendrá una orientación fija de la nave con respecto a la estrella del Sistema Solar y reposicionará uno de sus paneles solares para dar sombra a los componentes más sensibles (el segundo permanecerá extendido para producir energía). De este modo, Dani Mendoza DellaGiustina, investigador principal de OSIRIS-APEX en la Universidad de Arizona, Tucson, cree que la nave es más segura, pero reconoce que "cada vez que se lleva una pieza de hardware de vuelo espacial más allá de los criterios de diseño, se corre un riesgo".

Durante el trayecto, OSIRIS-APEX estará inactiva y solo los sistemas críticos, como la telemetría, se mantendrán encendidos. La comunicación de la nave con la Tierra se realizará a velocidades de datos muy bajas y la información estará limitada solo a lo que compete a su estado. Esta situación durará hasta primavera, cuando los profesionales enciendan los instrumentos para probarlos momentáneamente.

