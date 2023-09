¿Qué ha ocurrido con Chandrayaan-3? Es probable que no volvamos a ver la sonda que alcanzó el polo sur de la Luna

India hizo historia el pasado 23 de agosto al convertirse en el cuarto país en enviar un objeto espacial a la superficie lunar y en el primero en hacerlo en el polo sur del satélite. Como ya informamos en 20Bits, el objetivo principal de la misión Chandrayaan-3 consiste en explorar el polo sur de la Luna, recopilar información e imágenes del suelo lunar, estudiar su composición y detectar la presencia de componentes.

Después de un mes en la superficie, a principios de septiembre, el explorador de la misión Chandrayaan-3 completó todas las tareas asignadas y entró en "modo suspensión" debido a la progresiva falta de luz solar sobre el polo sur. Por si no lo sabías, tanto el rover Pragyan como el módulo de aterrizaje Vikram funcionan gracias a los rayos del Sol, por consiguiente, ambos componentes de la misión india permanecen inactivos hasta el próximo amanecer.

Sin embargo, BHM Darukesha, portavoz de ISRO, afirmó a la agencia EFE que desconoce si ambos objetos espaciales volverán a la actividad o, si por el contrario, no volverán a despertar y permanecerán para siempre inactivos.

Por desgracia, los científicos indios están perdiendo las esperanzas de volver a conectar con la sonda, a pesar de que el Sol vuelve a iluminar los paneles solares desde el viernes pasado. Además, supuestamente, la luz debería alimentar a los paneles de la sonda para permitir su operatividad, no obstante, desde ISRO esperan que la sonda se vuelva a despertar después de que los rayos recarguen las baterías de los paneles solares.

¿Qué ha podido pasar?



Kiran Kumar, antiguo presidente de ISRO, afirma en BBC que las bajas temperaturas de la noche lunar pueden ser el causante de que el módulo no se despierte: "El módulo de descenso y el rover tienen tantos componentes que pueden no haber sobrevivido a las heladas temperaturas en la Luna". Asimismo, este problema podría estar únicamente en el mecanismo de transmisión de datos, por lo tanto, sin una comunicación estable no es posible continuar con las operaciones.

Mientras tanto, BBC añade que la agencia espacial india seguirá intentando reestablecer el contacto con la sonda a lo largo del día lunar.

