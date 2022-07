Los países en los que más se roba WiFi a los vecinos, ¿en qué posición está España?

via Canva.com. / Montaje: 20Bits.

¿Alguna vez te has querido conectar al Internet del vecino porque tu conexión no era buena? Si la respuesta es afirmativa, debes saber que invadir el WiFi encriptado en Países Bajos no es un delito penal, sin embargo, irrumpir la red desde un ordenador sí que lo es.

Según los datos recopilados por la Encuesta Global de Consumidores de Statista, el 16% de los encuestados holandeses confirmaron que acceden a Internet mediante la conexión inalámbrica de su vecino.

Esta cifra es el doble de la tasa de usuarios de otros países, por ejemplo, Alemania posee un 7% mientras que en Francia es un 6%. Según la encuesta, solo el 40% de los individuos en Países Bajos tenía acceso a banda ancha, y un 14% adicional a una conexión móvil a través de un smartphone o tablet.

Mientras tanto, Estados Unidos y Reino Unido tienen tasas más bajas de adultos que usan WiFi de sus vecinos, con un 3% y un 2%, respectivamente. EEUU posee una proporción baja de personas con banda ancha (un 43%) mientras que el Reino Unido era más alto con un 76%.

Como se puede apreciar en la imagen de abajo, España está en la quinta posición un 5%. China encabeza la cola del ránking con un 2%.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.