Las webs porno podrían bloquearse en Francia por no verificar si los usuarios son menores

©[charlesdeluvio] via Unsplash.com.

BFMTV informa que PornHub, Xvideos, Xnxx, Xhamster y TuKif corren el riesgo de ser bloqueados en Francia por no verificar si los usuarios son mayores de 18 años.

Las asociaciones Open, Cofrade y UNAF se apoderaron de Arcom (regulador de medios) en noviembre de 2020 para exigir el bloqueo de las cinco webs pornográficas. Hoy, 6 de septiembre, el tribunal judicial de París examinará la solicitud realizada por Arcom porque siguen fuera de la ley.

Las tres asociaciones explican en Apolline Matin que "nada ha cambiado del lado de estos sitios. Hace 20 años que no se mueven, casi desde el nacimiento de Internet. Son accesibles para todos y solo hay un 'descargo de responsabilidad', una pantalla que pregunta si tienes 18 años o no".

Durante los dos últimos años en Francia surgió una ley que indica que este descargo de responsabilidad no es suficiente, por consiguiente, es necesario que estas páginas establezcan otro sistema para identificar y verificar las edades.

BFMTV indica que "hay un nueva ley, pero el problema es que hasta ahora estos sitios no lo han cumplido en absoluto. Pedimos a los tribunales que determinen que son ilegales, son claramente forajidos".

"Teóricamente, a menos que haya un problema en la aplicación de la ley en Francia, ya no pueden salirse con la suya. La justicia encontrará que son ilegales, asimismo, les pedirá a los proveedores de servicios de Internet que los bloqueen", añade BFMTV.

Los menores acceden muy fácil a la pornografía, además, crea perturbaciones porque que no tienen una vida sexual, no saben lo que es y están expuestos a tomarlo como modelo porque no tienen otra educación sexual.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.