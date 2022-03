La retirada de Google y Microsoft en Rusia le causa al país problemas de almacenamiento en la nube

La retirada de Rusia de algunas de las principales compañías con servicios en la nube, como Google o Microsoft, está provocando que el país gobernado por Putin esté teniendo problemas con el almacenamiento en Internet. Según ha informado el medio Kommersant, Rusia tendría que solucionar el problema antes de que pasen dos meses, para evitar que sus centros de datos se queden sin espacio.

“Si es necesario, las autoridades están listas para comprar capacidades de centros comerciales de procesamiento de datos y tomar el control de los recursos de TI de las empresas que han anunciado su retiro de la Federación Rusa”, ha detallado el diario ruso.

Ante la salida de algunas empresas tecnológicas de Rusia, las empresas privadas del país se han visto obligadas a contratar servicios locales de cloud. Sin embargo, este almacenamiento es bastante más limitado y ha afectado considerablemente a compañías rusas como la telefónica MegaFon y la red social VK.

El Ministerio de Transformación Digital de Rusia se ha reunido con los representantes de las empresas de tecnología del país para encontrar una solución. Entre las compañías con las que han tenido la reunión estaban Sberbank, MTS, Oxygen, Rostelecom, Atom-Data, Croc y Yandex.

El almacenamiento en la nube es demasiado grande

Actualmente, los servicios de cloud en Rusia no permiten que el país funcione de manera completamente independiente. Ya solo en Moscú hay unas 200.000 cámaras de videovigilancia funcionando las 24 horas del día, y estas consumen almacenamiento en la nube todo el rato.

En el caso de que el Gobierno no llegue a ninguna solución, los sistemas de videovigilancia se verían afectados. No obstante, ya existen algunas posibles soluciones sobre la mesa que se están barajando, como la idea de comprar almacenamiento, expropiar la infraestructura TI que las empresas occidentales han dejado en el país, o comprar equipamiento para abastecer a los centros de datos estatales.

A pesar de que haya medidas que se están barajando, todavía queda comprobar si son factibles. Por ejemplo, la idea de expropiar las infraestructuras IT no se sabe si es del todo legal y comprar equipamiento es complicado después de que varias compañías hayan decidido no vender en el país.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.