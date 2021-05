Florida (EE. UU.) multará con 250.000 dólares por día a las redes sociales que suspendan cuentas de políticos

El estado de Florida ha hecho pública una nueva ley por la cual podrá multar a las empresas a redes sociales que prohíban permanentemente a los candidatos políticos en sus plataformas. Esta regulación, firmada por el gobernador Ron DeSantis, es una respuesta directa al veto de Facebook y Twitter al expresidente Donald Trump tras el ataque del 6 de enero en el Capitolio.

Con esta normativa Florida se convierte en el primer estado en regular “la forma en que empresas como Facebook, YouTube y Twitter moderan el discurso online”, dice el periódico estadounidense The New York Times. En concreto, la nueva ley de Florida hace ilegal la prohibición de un candidato a un cargo estatal durante más de 14 días en una plataforma de redes sociales, siendo la multa de 250.000 dólares por día si no se cumple -es menor para los candidatos a otros cargos-.

Además de estas sanciones por prohibir a los candidatos, la normativa hace que sea ilegal impedir que algunos medios de comunicación publiquen en sus plataformas en respuesta al contenido de sus historias.

DeSantis dijo que la firma del proyecto de ley, que “probablemente se enfrentará a un recurso de inconstitucionalidad”, significaba que los ciudadanos de Florida “tendrían garantizada la protección contra las élites de Silicon Valley”.

“Si los censores de Big Tech aplican las reglas de manera inconsistente, para discriminar a favor de la ideología dominante de Silicon Valley, ahora tendrán que rendir cuentas”, dijo en un comunicado.

El proyecto de ley forma parte de un impulso más amplio entre las legislaturas estatales conservadoras para reprimir la capacidad de las empresas tecnológicas para gestionar las publicaciones en sus plataformas.

El impulso de todo el partido, a nivel nacional, se deriva de las repetidas quejas de Trump. Durante su fallida campaña de reelección, el expresidente presionó repetidamente para derogar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que proporciona inmunidad a ciertas empresas de tecnología de la responsabilidad por el contenido generado por el usuario, incluso cuando utilizó sus plataformas para difundir información errónea.

