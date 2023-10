Europa ha perdido un satélite español: iba en el cohete, pero nunca llegó a salir al espacio

La empresa aeroespacial Arianespace lanzó su cohete Vega VV23 durante la madrugada del pasado 6 de octubre. En él, llevaba dos satélites de observación y diez nanosatélites y cubesats europeos. Algunos de los pequeños satélites eran del instituto español de técnica aeroespacial INTA. Supuestamente, la misión había un éxito, pero esta semana se ha sabido que dos cargas del cohete no se desplegaron correctamente y ardieron en la atmósfera.

Las cargas que Arianespace perdió fueron ESTCube-2, un nanosatélite estonio, y ANSER-Leader, uno español de INTA. Este último formaba parte de una misión junto a otros dos satélites llamados Follower 1 y Follower 2 que, pese a que signifiquen 'seguidores' en inglés, no dependían íntegramente de Leader (que se traduce como 'líder').

La misión espacial ANSER continúa

Aunque ANSER-LEADER esté destrozado, a INTA le quedan ANSER Follower 1 (FLW1) y ANSER FLW2 que se lanzaron en el mismo vuelo de Vega VV23. Los tres satélites formaban parte de una misión espacial que el instituto realizaba con otros clientes europeos y todavía sigue operativa.

Así lo ha confirmado Ángel Moratilla, subdirector de Sistemas Espaciales de INTA, para la Agencia EFE. Según cuenta, FLW1 y FLW2 no han sufrido ningún problema y se encargarán de observar las aguas continentales (ríos, embalses y lagunas) de la Península Ibérica.

El único inconveniente al no contar con el 'líder' de la misión es que los 'seguidores' no podrán 'ver' a través de las nubes. No obstante, el resto de las tareas que estaban encomendadas lo pueden realizar los otros satélites sin problemas.

Tanto FLW1 como FLW2 están volando ya en la órbita terrestre de forma coordinada, a una distancia de unos 10 kilómetros. Según Moratilla, al volar tan cerca el uno del otro, se comportan como un único "activo espacial".

¿Por qué el cohete Vega VV23 ha fallado?

Los cohetes Vega los fabrica la empresa italiana Avio, pero la firma francesa Arianespace es la encargarla de operar con ellos con la financiación de la Agencia Espacial Europea (ESA). Tras conocerse el problema de despliegue, se informó que fue ocasionado por un error del dispensador, un dispositivo acoplado en la etapa superior y que se encarga de soltar las cargas cuando toca.

Esta pieza del lanzador la produce SAB, uno de los proveedores de Avio, sin embargo, la responsabilidad del fallo también podría deberse a las operaciones de Arianespace. Ahora, está abierta una investigación para determinar las causas exactas de lo sucedido.

El fallo del cohete de Vega no ha costado dinero a España

Las fuentes de INTA han asegurado que el lanzamiento de Arianespace tenía un coste "cero" para el Gobierno español. El instituto explica que el proyecto había sido financiado por completo por la Unión Europea como parte de un programa sobre demostraciones y validaciones en órbita al que el organismo español se presentó y ganó.

