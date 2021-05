Esta web te permite crear tu propia intro de Star Wars

Internet es ese lugar en el que puedes encontrar de (casi) todo. Como no podía ser menos, el Día de Star Wars también tiene sus pequeños trucos para celebrarlo en la red.

Star Wars Intro Creator es una sencilla página web para personalizar la famosa introducción de Star Wars con tu propio texto. Solo tienes que darle a las teclas y podrás personalizar la popular cabecera de la saga de ciencia ficción más famosa del mundo a tu antojo. Y convertirte en Luke Skywalker.

Tal y como podéis ver en la captura de pantalla que está más arriba, el funcionamiento de esta página web es muy simple: solo tienes que escribir lo que más te apetezca en cada apartado y darle al ‘Play’ para que comience a reproducirse la reconocida intro de las películas, con banda sonora incluida.

Después puedes verlo online o descargarlo y ya estás listo para sentirte un auténtico Jedi.

Sorpresa de Google

Para celebrar este May the 4th (be with you), el buscador más extendido del planeta ha escondido una pequeña sorpresa: solo tienes que escribir la frase entera -‘May the 4th be with you’- y tu navegador hará toda una fiesta de Star Wars.

