¿Te imaginas a R2-D2 limpiando tu casa? Te enseñamos como lograrlo

¿Eres fan de Star Wars? ¿Has visto todos los episodios con devoción? Entonces este artículo te va a gustar. Son muchos los fanáticos que hay de esta saga en todo el mundo y, a uno de ellos, Matthew Scott Hunter, se le ha ocurrido construir un R2-D2 aspirador.

El resultado es tan espectacular que, de verdad, parece que el famoso robot está recorriendo tu casa y llevándose con él toda la suciedad que encuentra por el camino. Lo más increíble es que, después de ver cómo lo ha hecho, no es, ni mucho menos, complicado. Pero hay que ponerse. Y tener la idea.

R9-D9, así se llama el robot aspirador inspirado en R2-D2 que ha creado Matthew. Subió a YouTube el proceso de elaboración, así como las imágenes del aparato en funcionamiento, y ya está cerca de las 100.000 visualizaciones.

R2-D2 aspirador: una Roomba, una papelera, cartulina, un altavoz y un ventilador

No necesitarás muchas más cosas de las apuntadas en el título de este apartado para crear tu robot aspirador R2-D2. El cuerpo se consigue con una papelera que, obviamente, hay que tunear con pintura y pegatinas. Busca una foto del robot original de Star Wars y ponte a trabajar.

Las patas se logran con madera y cartulina dura y, en la pata delantera –es casi la única diferencia con R2-D2–, se coloca un iRobot Roomba –de alguna manera tiene que limpiar. Gracias a un ventilador oscilante se consigue que la cabeza se mueva sobre su propio eje, tal y como lo haría el inseparable compañero de C-3PO.

En el interior tiene un altavoz, conectado por Bluetooth y que se carga con USB, a través del cual emite los sonidos típicos de R2-D2. Este fantasioso aspirador sólo pesa algo más de 6 kilos. Eso sí, el coste higiénico que has de pagar por tener a R2-D2 en tu hogar es que, obviamente, no puede limpiar debajo de los sofás o las camas, como si haría iRobot Roomba si no se hubiera transformado en R9-D9.