Elon Musk también es enemigo de Bill Gates y este es el motivo por el que los magnates de la tecnología se odian

Las predicciones de Elon Musk, por muy bonitas que sean, no siempre son plausibles. En 20Bits, hablamos de algunas de ellas, como los implantes cerebrales que conectasen a los humanos a la inteligencia artificial (esa misma que a veces critica, pero a veces 'abraza', el tren de super alta velocidad Hyperloop (que podría llegar a instalarse en Europa) o los viajes a Marte con SpaceX. Sobre esto último, el cofundador Microsoft Bill Gates señaló que eran "ideas descabelladas" y eso ha sido suficiente para que, entre ambos magnates, haya cierto entrenamiento, según el biógrafo Walter Isaacson.

El escritor ha contado con el testimonio de familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos y adversarios del empresario durante los dos últimos años, para redactar la biografía de Musk que sale hoy a la venta. Uno de los temas que se tratan en el libro es la curiosa relación que guarda con Gates, ya que dueño de X llegó a participar en los proyectos de filantropía del dueño de Microsoft antes de que comenzase su enemistad.

Gates llegó a presentar a su hijo a Musk para que conociese las instalaciones de SpaceX, sin embargo, fue en 2022 cuando ambos empresarios coincidieron para "hablar sobre filantropía y cambio climático". El dirigente de Tesla había metido 5.700 millones de dólares por razones fiscales a un fondo caritativo y Gates quiso darle ideas de qué hacer con dicho dinero y se dio cuenta de que el multimillonario no tenía un asistente que se encargase de gestionar sus reuniones y horarios.

La reunión en la que Gates y Musk intercambiaron opiniones

El encuentro del año pasado comenzó en la fábrica de Tesla, con un tour por las instalaciones, y ahí se produjo el primer malentendido. Como es conocido por todos, Gates es un activista del cambio climático y comentó a Musk que las baterías no podrían alimentar nunca grandes camiones y que la energía solar no iba a resolver el problema medioambiental que sufrimos.

El protagonista de la biografía de Isaacson parecía aceptar las críticas bastante bien y, aunque mencionó que la filantropía le parecía "una memez", Gates terminó convenciéndolo de que no era así y que había proyectos con mucho impacto. A Musk le interesó lo que le contó, por lo que quedaron en enviar un resumen detallado para donar.

Las acciones de Gates en Tesla se recortaron

Parece existía una buena relación por aquel entonces, pero los problemas comenzaron cuando Gates recortó sus acciones en Tesla al pensar que su valor iba a bajar. Ese movimiento hizo que perdiese 1.500 millones de dólares. Musk se enteró de lo que Gates había hecho y se molestó, por lo que el ex líder de Microsoft tuvo que pedirle disculpas.

Según Musk, era "pura hipocresía" el hecho de que luchase contra el cambio climático y abandonase Tesla y su apuesta por los coches eléctricos por la idea de perder dinero. Gates le contó a Isaacson que Musk fue muy borde, pero que "como es borde con tanta gente, no hay que tomárselo como algo personal".

También relata que Musk tuiteó una 'broma' bastante cruel, comparando a Gates con el emoji del hombre embarazado y acompañándolo del siguiente texto: "En caso de que necesites perder la excitación rápidamente".

Pensamientos dispares sobre Marte

Al igual que ocurría con el tema de la filantropía y las acciones de Tesla, otro tema en el que Musk y Gates no estaban de acuerdo eran las ideas sobre los viajes a Marte. Para el primero, ese tema es una de sus grandes metas, pero, para el segundo, no tanto.

Gates dejó que Musk le contase lo que pensaba sobre Marte y le pareció que su idea era "un tanto extraña". Según cuenta en la biografía el de Microsoft, el multimillonario se planteaba preparar Marte para mudarse ahí y que la humanidad no se extinguiese en caso de que hubiese una guerra nuclear en la Tierra.