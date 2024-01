Elon Musk desvela sus planes de futuro en una charla a los empleados de SpaceX: el objetivo es "terraformar" Marte

SpaceX tuvo un 2023 llenó de éxitos y su CEO y fundador, Elon Musk, pretende mejorar sus logros en 2024. Después de 92 lanzamientos, 5.268 Starlink activos en la órbita baja, dos vuelos de prueba de Starship, el empresario ha regresado a Starbase (Boca Chica, Texas), las instalaciones de su compañía, para hablar de sus planes a corto plazo para sus proyectos.

Musk ha aprovechado su charla con los empleados de SpaceX para destacar el arduo trabajo que se está llevando a cabo para certificar que su cohete Falcon podrá reutilizarse hasta 40 veces. De momento, el modelo más longevo que han tenido ha realizado 19 lanzamientos y, a finales de diciembre, cayó al océano Atlántico a causa de fuertes rachas de viento, haciéndolo irrecuperable.

No obstante, el proyecto más reseñable del que ha hablado en su visita a Starbase es la construcción de una segunda plataforma de base. Según apunta el magnate, las intalaciones son "una fábrica avanzada de cohetes y una gigantesca base de lanzamiento" que debe crecer para llegar a la Luna y, después, a Marte.

Una segunda base de lanzamiento en Starbase

A principios del año pasado, los empleados de SpaceX estaban ultimando el desarrollo de Starship Super Heavy que se trata del "objeto volador más grande jamás creado". En abril realizó su primer vuelo de prueba y en noviembre el segundo y, aunque todavía no hayan conseguido un lanzamiento sin explosiones, el tiempo juega en su contra.

La marca aeroespacial tiene un acuerdo firmado con la NASA para utilizar su megacohete en la tercera misión del proyecto Artemis, la primera vez en mucho tiempo que se intentará llevar a humanos a la Luna. La agencia espacial estadounidense se ha visto obligada a retrasar la programación del lanzamiento por, entre otras cosas, los retrasos con Starship.

Según espera la NASA, la compañía deberá realizar "alrededor de diez" lanzamientos antes del vuelo tripulado de Artemis al satélite natural de la Tierra. Por lo tanto, si quieren cumplir con el nuevo plazo de la tercera misión del programa lunar (2026), deben darse prisa en tener listo el cohete y realizar los vuelos anteriores.

Su solución ante la inmediatez con la que tienen que trabajar es construir dos torres de lanzamiento, para realizar más de un vuelo al día. Además, Musk pretende tener bases en otras partes del mundo.

Starship está diseñado para volar varias veces al día

El megacohete que llevará al ser humano a la Luna antes de finales de década se está construyendo para que sea reutilizable y que pueda volar varias veces al día. Por ese motivo, Musk apunta la necesidad de construir una segunda base de lanzamiento en sus instalaciones: "Lanzaremos un montón y podremos mejorar una torre mientras lanzamos desde la otra".

Las plataformas de lanzamiento de Starbase deberán contar con un sistema mejorado de supresión de agua, para evitar destrozos ocasionados por el encendido de motores del potente cohete. Además, Musk planea que estén equipados con grandes brazos mecánicos para atrapar los propulsores de Starship al vuelo durante sus aterrizajes.

Imagen de la prueba de fuego estático de Starship. SpaceX

La Luna, un enclave para los viajes a Marte

El empresario ha recalcado que la humanidad lleva más de medio siglo sin pisar la Luna y cree que esa racha hay que romperla. Por esa razón, no solo trabajan con la NASA para su tercera misión Artemis, sino que formará parte de la cuarta y espera que la agencia cuente con SpaceX para futuras misiones de carga al satélite.

Uno de los desafíos técnicos, cuenta, es mejorar el repostaje en órbita. En cuanto lo soluciones, podrán construir rápidamente una base lunar que permitirá que, posteriormente, se viaje a Marte.

Musk no se ha olvidado del principal objetivo por el que fundó SpaceX: la posibilidad de colonizar Marte. Según él, un asentamiento en la Luna sería el primer paso para asentar "una civilización floreciente en Marte con la que transformar el planeta para que se parezca a la Tierra".

El magnate espera que la humanidad se convierta en una especie multiplanetaria y que no nos quedemos anclados en nuestro planeta. Además, cree que sería plausible llevar a otras criaturas con nosotros, para asegurar que la vida en la Tierra continúa en Marte, incluso después de que la Tierra se vuelva un lugar inhabitable.

Ilustración de SpaceX de la hipotética ciudad sostenible en Marte que construirían con el envío de 1.000 cohetes Starship. SpaceX

Viajes en la Tierra con Starship

Más allá del espacio, el fundador de SpaceX vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de utilizar sus Starship dentro de nuestro planeta, para volar de forma rápida "de un lado a otro de la Tierra".

Los cohetes actuales no están listos, ha quedado claro con las explosiones que se han visto en los dos vuelos de prueba. Sin embargo, Musk asegura que Starship no llegó a la órbita en su segundo intento porque no purgaron el oxígeno líquido y que, si hubiesen tenido una carga a bordo, lo hubiesen hecho y hubiese sido un éxito (algo que esperemos que demuestren en su tercer vuelo).

Una vez Starship esté listo, no solo servirá para viajar a la Luna (y en un futuro a Marte), sino que podría utilizarse en vuelos terrestres.

