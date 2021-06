Tratamientos para mantener el brillo de tu rostro durante el verano

Preparar tu piel para que el sol y el agua de mar no le pasen factura y regenerarla una vez haya pasado el verano es tan importante como protegerla durante los meses de calor que acaban de llegar. Utilizando un código descuento Groupon para asegurarse una gran variedad de tratamientos al mejor precio, hay diferentes alternativas para disfrutar de una piel tonificada y luminosa este verano.

El rostro es la parte del cuerpo que más sufre los efectos de la exposición solar que favorece la flacidez, la aparición de manchas y otros efectos adversos. Un buen tratamiento para la piel en verano puede evitar estas consecuencias negativas y ayudarte a realzar tu belleza.

Cuanto antes, mejor

Para obtener los mejores resultados es necesario cuidar el rostro antes, durante y después del verano. La luz solar elimina la elastina y el colágeno, responsables de la firmeza de la piel, y agravan la flacidez que se produce con el paso de los años. Los tratamientos para verano de mesoterapia permiten dotar a la piel de vitaminas y ácido hialurónico que contribuyen a reducir este efecto negativo y a mantener la firmeza.

La oxigenoterapia mediante nebulización ayuda también a potenciar el colágeno, reducir los poros y a mejorar el estado, en general, de la piel. Es una técnica que permite también preparar la piel para una mayor hidratación que es necesaria durante el verano.

La radiofrecuencia facial en verano es otra buena alternativa para favorecer la creación de colágeno y lograr un rostro más luminoso y con una mayor firmeza. Es una técnica no invasiva e indolora que ofrece muy buenos resultados.

Hidratación y vitamina C

Durante el verano es más importante que nunca mantener las rutinas de belleza diarias. Hay que llevar a cabo las limpiezas faciales de la mañana y la noche y reforzar la hidratación de la piel con la cosmética adecuada. Es mejor elegir texturas ligeras y suaves que se lleven mejor con el calor y, si puede ser, con foto protección para reforzar el cuidado de la piel del rostro.

Los tratamientos con vitamina C ayudan a dar luminosidad a la piel del rostro. PEXELS

Uno de los tratamientos de moda que más éxito está teniendo es la aplicación de vitamina C con diferentes técnicas o a través de cosméticos. La vitamina C alisa la piel, ayuda a la formación de colágeno para combatir las arrugas y aporta mucha luminosidad. Es una de las mejores alternativas para lograr un rostro más firme y brillante este verano y un tratamiento imprescindible para pieles apagadas o poco vitales. La vitamina C suele ir acompañada de otras vitaminas y minerales en este tipo de tratamientos.

También está teniendo mucho éxito el uso de dermapen en verano, un dispositivo electrónico con forma de boli y formado por un grupo de micro-agujas que ayuda a crear elastina y colágeno y contribuye, por tanto, a rejuvenecer el rostro al reafirmar y rejuvenecer la piel.

Después del verano

No hay que pensar que una vez ha concluido el verano se puede dejar el cuidado del rostro. Una limpieza facial detox o tratamientos exfoliantes permiten eliminar las imperfecciones e impurezas que ha dejado el sol y el mar y son un primer paso para abrir el camino a otros tratamientos. Tras esta primera fase se pueden iniciar tratamientos de regeneración cutánea que permitan recuperar más firmeza y luminosidad.

Los tratamientos ofrecen soluciones para paliar los efectos sobre la piel del sol y el mar. Pexels

Hay que recordar que antes o durante el verano no se deben realizar tratamientos agresivos en el rostro que puedan erosionar la piel y facilitar los efectos nocivos del sol. Deben quedar para la vuelta de las vacaciones y una vez empiece a llegar el frío.

Muchos de estos tratamientos para el rostro se pueden conseguir con un precio mejor. También puede utilizarse para beneficiarse de otros tratamientos de estética que actúan sobre diferentes partes del cuerpo como el vientre o las extremidades con un ahorro mucho mayor.