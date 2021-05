Por qué las vacunas contra la Covid-19 causan dolor en el brazo durante días

Para la mayoría de los receptores de la vacuna contra la Covid-19, el pinchazo de la aguja no es gran cosa. En las horas posteriores, sin embargo, muchos desarrollan dolor en el brazo, según los informes y datos publicados.

Tal y como publica National Geographic en un reportaje, ese efecto secundario común no es exclusivo de las vacunas contra la Covid-19. Pero a medida que el mundo se somete a su primera campaña de vacunación masiva en la memoria reciente, la prevalencia generalizada del dolor en el brazo está generando preguntas sobre por qué ciertas inyecciones duelen tanto, por qué algunas personas sienten más dolor que otras y por qué algunas no sienten ningún dolor en absoluto.

"Obtener esa reacción en el sitio es exactamente lo que esperaríamos que hiciera una vacuna que intenta imitar un patógeno sin causar la enfermedad"

La buena noticia, dicen los expertos, es que el dolor en el brazo e incluso las erupciones son respuestas normales a la inyección de sustancias extrañas en nuestro cuerpo. "Obtener esa reacción en el sitio es exactamente lo que esperaríamos que hiciera una vacuna que intenta imitar un patógeno sin causar la enfermedad", dice Deborah Fuller, vacunóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en Seattle.

Dadas las muchas complejidades del sistema inmunológico y las peculiaridades individuales, no sentir dolor también es normal, dice William Moss, epidemiólogo y director ejecutivo del Centro Internacional de Acceso a Vacunas de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins en Baltimore. "Las personas pueden desarrollar respuestas inmunitarias protectoras y no tener ese tipo de reacción local", dice.

Señales de peligro

Varias vacunas son conocidas por el dolor que causan alrededor del sitio de inyección, y la explicación de por qué comienza con las llamadas células presentadoras de antígenos. Estas células están constantemente al acecho en nuestros músculos, piel y otros tejidos. Cuando detectan un invasor extraño, desencadenan una reacción en cadena que eventualmente produce anticuerpos y una protección duradera contra patógenos específicos. Ese proceso, conocido como respuesta inmune adaptativa, puede tardar una o dos semanas en acelerarse.

Mientras tanto, a los pocos minutos o incluso segundos de vacunarse o detectar un virus, las células presentadoras de antígenos también envían señales de "peligro" que, dice Moss, esencialmente dicen: "Oye, hay algo aquí que no pertenece. Deberíais venir aquí. Deberíamos deshacernos de él".

Esta rápida reacción, conocida como la respuesta inmune innata, involucra una gran cantidad de células inmunes que llegan a la escena y producen proteínas conocidas como citocinas, quimiocinas y prostaglandinas, que reclutan aún más células inmunes y tienen todo tipo de efectos físicos, dice Fuller.

Las citocinas dilatan los vasos sanguíneos para aumentar el flujo sanguíneo, provocando hinchazón y enrojecimiento. También pueden irritar los nervios y causar dolor. Las citocinas y quimiocinas inducen inflamación, que también es dolorosa. Las prostaglandinas interactúan directamente con los receptores locales del dolor.

La respuesta inmune innata no se detiene en el brazo. Para algunas personas, el mismo proceso inflamatorio también puede causar fiebre, dolores corporales, dolor en las articulaciones, erupciones cutáneas o dolores de cabeza.

La razón por la que algunas vacunas causan más síntomas que otras, una tendencia llamada reactogenicidad, se debe a las estrategias e ingredientes que emplean. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), por ejemplo, está hecha de formas vivas y debilitadas de los virus que intencionalmente causan una forma leve de infección y estimulan la respuesta inmune innata del cuerpo, lo que lleva a una variedad de síntomas, que incluyen brazos doloridos.

Otras vacunas, incluidas algunas vacunas contra la gripe, introducen virus inactivados. La vacuna contra la hepatitis B presenta partes del virus junto con sustancias químicas llamadas adyuvantes que están diseñadas para irritar las células presentadoras de antígenos y estimular la respuesta inmune adaptativa.

Esas sustancias, dice Fuller, "son el primer desencadenante que su cuerpo puede decir: 'Algo está sucediendo aquí y necesito responder'".

Perfiles de dolor de brazo

Las tres vacunas Covid-19 aprobadas por la FDA (Pfizer, Moderna y Janssen) se administran mediante una aguja en el brazo y todas causan el mismo tipo de dolor punzante que se produce con un pinchazo rápido. Después de eso, sus perfiles de dolor en los brazos después de la vacunación varían, según los datos de la compañía compilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Después de la primera dosis del régimen de Moderna de dos inyecciones, el 87% de las personas menores de 65 años y el 74% de las personas de 65 años o más en los ensayos clínicos informaron dolor localizado, haciendo eco de las investigaciones que muestran una disminución en la reactividad inmunológica con la edad. Después de la segunda inyección, esos números aumentaron al 90% del grupo de edad más joven y al 83% de las personas mayores.

La primera inyección de Pfizer, igualmente, causó mucho dolor en los brazos en los ensayos: el 83% de las personas de hasta 55 años y el 71% de las personas mayores. El dolor de la inyección dos ocurrió en el 78% del grupo más joven y en el 66% del mayor.

La vacuna de una dosis de Johnson & Johnson causó menos dolor en el brazo: el 59% de las personas menores de 60 años y el 33% de las personas mayores.

Las tasas elevadas de dolor en el brazo con las vacunas Pfizer y Moderna podrían tener algo que ver con la tecnología que utilizan, dice Fuller. A diferencia de J&J, que usa un virus modificado para entregar un gen que dirige a nuestras células a producir la proteína de pico del SARS-CoV-2, Pfizer y Moderna entregan instrucciones para producir la proteína a través del ARNm. Los investigadores saben desde hace mucho tiempo que el ARN, que algunos virus utilizan para transportar su material genético, es un potente desencadenante del sistema inmunológico innato.

De hecho, dice, cuando los científicos comenzaron a considerar el ARNm como una estrategia de vacuna hace unos 30 años, rechazaron la idea, en parte debido a la preocupación de que sobreestimularía las vías inflamatorias. También eran demasiado inestables para trabajar. Los avances más recientes en la capacidad de modificar el ARNm y encapsularlo en recubrimientos de nanopartículas lipídicas hicieron posible la nueva generación de vacunas, pero las reacciones adversas comunes siguen siendo relativamente altas. El recubrimiento de nanopartículas en sí mismo actúa como un adyuvante que probablemente contribuya a las reacciones locales, agrega Fuller.

Una reacción más sorprendente

Poco después de que se aprobara la vacuna de Moderna en diciembre, la alergóloga e investigadora Kimberly Blumenthal comenzó a recibir fotografías de brazos de sus colegas del Hospital General de Massachusetts en Boston. Las fotos mostraban grandes manchas rojas alrededor de los lugares de inyección de los pacientes. Algunas personas tuvieron una segunda erupción debajo de la primera. Algunos tenían marcas rojas en forma de objetivos anillados. Aparecieron algunas erupciones en codos y manos.

Después de acumular una docena de imágenes, Blumenthal escribió una carta para el New England Journal of Medicine con el objetivo de alertar a los médicos, y tranquilizarlos, sobre la posibilidad de reacciones tardías a la vacuna. Algunos médicos estaban recetando antibióticos para las infecciones sospechadas, pero el patrón que vio sugería que los antibióticos no eran necesarios.

A diferencia de la rara y peligrosa reacción anafiláctica que puede ocurrir inmediatamente después de la inyección, las erupciones tardías no suelen requerir tratamiento, dice Blumenthal. En una biopsia de un paciente, ella y sus colegas encontraron una variedad de células T, lo que sugiere un tipo de hipersensibilidad. Se sabe que las erupciones tardías también aparecen ocasionalmente después de otras vacunas, agrega, y pueden ser un signo de hipersensibilidad o una parte normal de la respuesta inmune. Los investigadores aún no saben qué está sucediendo con la vacuna de Moderna. En este caso, pueden parecer especialmente comunes porque muchas personas se vacunan a la vez.

Aún así, las erupciones de aparición tardía podrían ser más comunes de lo que sugieren los datos oficiales. En los ensayos clínicos, Moderna los informó en el 0,8% de los receptores de la vacuna cuatro o más días después de la primera inyección, y en el 0,2% de las personas después de la segunda dosis. Pero las erupciones tardías tienden a aparecer un promedio de siete u ocho días después de la inyección, y los ensayos iniciales no fueron diseñados para detectar todos los síntomas que aparecieron tan tarde, dice Blumenthal, probablemente porque no los esperaban.

Ha creado un registro para que los médicos notifiquen erupciones tardías y está trabajando en uno para los pacientes, con el fin de comprender el rango de apariencia y detectar cualquier patrón sobre qué erupciones podrían ser más preocupantes. "Desde que publicamos esto", dice, "mi bandeja de entrada se ha inundado de fotos".

Quién siente dolor

Entre las personas vacunadas hasta ahora, algunas han sentido poco o ningún dolor. Otros no pudieron dormir durante días debido al dolor. Hay testimonios que comparan la inyección de Pfizer al golpe de un boxeador profesional.

Para síntomas como el dolor en el brazo, la variación individual es la norma y los estudios sugieren múltiples explicaciones. La edad puede disminuir las reacciones inmunes, por ejemplo. Lo mismo ocurre con un IMC más alto, según un estudio previo a la impresión reciente.

La genética probablemente juega un papel de formas variadas y complejas, dicen los expertos. Y el género también importa. Además de una vasta literatura sobre las diferencias sexuales y la inmunidad, las mujeres parecen experimentar más efectos secundarios que los hombres en respuesta a una vacuna Covid-19, según la evidencia emergente, aunque los hombres parecen sufrir un mayor impacto del virus en sí.

La percepción del dolor es otro factor X. Todos procesan las señales de dolor de manera diferente. Y el miedo y la ansiedad pueden exacerbar la sensación de dolor, dice Anna Taddio, profesora de farmacia que estudia el dolor relacionado con los procedimientos médicos en niños en la Universidad de Toronto.

Los estudios muestran que el miedo a las agujas es una barrera importante para la vacunación para un número significativo de personas. Una cuarta parte de los adultos informó tener miedo a las agujas en un estudio de 2012 realizado por Taddio y sus colegas. Según un nuevo análisis de 119 estudios publicados, el 16% de los adultos y el 27% de los empleados del hospital evitaron las vacunas contra la gripe por temor a las agujas.

En medio de los esfuerzos para que las personas se vacunen lo más rápido posible, los funcionarios de salud pública a menudo pasan por alto oportunidades para hacer que la experiencia sea más positiva, dice Taddio, quien ha desarrollado un enfoque para reducir el miedo y promover habilidades de afrontamiento para mejorar la experiencia de vacunación.

Y hay muchas formas sencillas de hacer que las personas se sientan menos ansiosas por las agujas. Las estrategias útiles, de acuerdo con el enfoque de Taddio, pueden incluir recordar a las personas que deben usar una camisa de manga corta en la clínica para facilitar el acceso a sus brazos; permitirles traer a alguien de apoyo; fomentar el uso de distracciones; respiración profunda y anestésicos tópicos; e invitar a las personas a hacer preguntas para que se sientan informadas y preparadas.

También recomienda que los proveedores y los funcionarios de salud pública hablen sobre las vacunas en términos neutrales, enfatizando la capacidad de obtener protección contra el coronavirus en lugar de asustar a las personas con frases como "inyecciones en los brazos".

"Puede hablar todo lo que quiera sobre las vacunas contra la Covid y lo seguras que son, pero no estamos abordando el problema subyacente para una gran cantidad de personas", dice. "¿Dónde se enteró de cómo vamos a hacer que esto sea cómodo para usted?".